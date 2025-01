Dischiarazioni forti quelle di Fabrizio Corona su Fedez nell’ultima puntata del suo podcast. L’ex paparazzo, infatti, ha dichiarato che il rapper avrebbe sempre avuto un’altra donna nella sua vita anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. E ha fatto anche il nome di questa presunta amante. Vediamo tutti i dettagli.

Le indiscrezioni su Fedez rivelate da Fabrizio Corona

Sta facendo molto discutere l’ultima puntata del podcast di Fabrizio Corona perché l’ex paparazzo ha fatto rivelazioni decisamente scottanti su Fedez e sulla sua relazione con Chiara Ferragni. Le parole di Corona sono state riportate da varie testate giornalistiche come Vanity Fair, Open e Il Fatto Quotidiano. Ma il condizionale su tutto quello che è stato detto è d’obbligo, perché non si tratta di dichiarazioni dirette del cantante.

Corona ha rivelato che Federico avrebbe sempre avuto un’altra donna nella sua vita anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. E ha fatto anche il suo nome. Si tratterebbe di Angelica Montini, una giovane imprenditrice milanese, proprietaria di un brand di moda. Cresciuta in una famiglia benestante, ha studiato all’Istituto Marangoni. Secondo quanto detto dall’ex paparazzo, la ragazza avrebbe sempre evitato di farsi vedere con il rapper perché “non lo riteneva all’altezza”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni dichiara di stare meglio senza Fedez

Sempre secondo quanto dice Fabrizio Corona, Fedez e Angelica Montini si sarebbero conosciuti prima del 2018, anno del matrimonio con Chiara Ferragni. “Lei aveva una relazione, ma dopo essersi lasciata ha iniziato a frequentare Fedez”, ha spiegato l’ex paparazzo. E questa relazione sarebbe durata in segreto anche dopo le nozze.

Ma non solo, a proposito delle nozze c’è un altro dettaglio che sta facendo davvero discutere. Corona ha infatti raccontato: “Cinque minuti prima di salire sull’altare, Fedez si è chiuso in bagno per telefonare ad Angelica. Le ha detto: ‘Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto’. Lei gli ha risposto: ‘Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte'”. Corona ha anche aggiunto che alcuni malesseri avuti da Fedez sarebbero stati causati da litigi e presenze della presunta amante nella sua vita.

Ripetiamo che queste sono tutti dichiarazioni fatte da Corona e non provengono direttamente da Fedez. Quindi invitiamo a prendere la notizia con tutte le accortezze. Noi siamo comunque disponibili a raccogliere le dichiarazioni delle persone citate e a riportare le loro versioni dei fatti.