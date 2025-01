Di recente Chanel Totti è finita nella bufera per essere in vacanza ai Caraibi. Gli utenti sul web l’hanno sommersa di critiche chidendosi perché non vada mai a scuola. E così, in molti si chiedono, ma qual è la scuola della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi? E quanto paga di retta? Ecco tutte le informazioni.

La scuola di Chanel Totti e quanto costa

In questi giorni Chanel Totti si trova in vacanza ai Caraibi e lo dimostra le foto che lei stessa ha pubblicato sui social. Sono quindi partite le polemiche social con tanti utenti che l’hanno sommersa di parole poco carine facendo notare che è sempre in giro e non va mai a scuola. Quindi si leggono persone che scrivono che dovrebbe acculturarsi e studiare invece di essere sempre in vacanza.

Sull’argomento scuola è intervenuta di recente Ilary Blasi parlando con Gianluca Gazzoli nel suo podcast. La showgirl ha detto: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…”.

Tralasciando queste polemiche, è subito scattata la curiosità su appunto la scuola di Chanel Totti. Quale istituto le permette di essere in questo periodo in vacanza mentre tutti i suoi coetanei sono a scuola? E soprattutto quanto costa la retta della sua scuola?

In realtà quella di Chanel Totti è una delle scuole private più ambite della capitale. Si tratta di un istituto in stile americano. A differenza del sistema italiano, in cui ci sono classi dalla prima alla quinta, in questa scuola si parla di gradi che vanno dal nono al dodicesimo. E la frequentano ragazzi che hanno tra i 14 e i 19 anni.

L’istituto in questione è il St. Stephen’s School, che si trova a pochi passi dal centro di Roma, più nello specifico nella zona Circo Massimo. Tra le curiosità interessanti di questa scuola è che una volta a settimana le lezioni si tengono fuori dalla classe, in monumenti differenti della capitale. Le lezioni sono totalmente in lingua inglese e anche la distribuzione delle materie è differente rispetto alla scuola italiana. A tal proposito, c’è la possibilità di scegliere degli insegnamenti facoltativi in base alle proprie preferenze, e di frequentare anche corsi di musica o sport.

Ma quanto costa la scuola che frequenta Chanel Totti? La retta annuale ammonta a circa 28 mila euro, che però non include le spese extra tra cui la mensa, facoltativa, o eventuali attività extracurricolari.