1 Malore per Charlene Di Monaco

Sono ormai mesi che Charlene di Monaco si trova bloccata in Sudafrica. Come è noto infatti la consorte del Principe Alberto è partita insieme ai figli gemelli Jacques e Gabriella, tuttavia nel corso della sua visita la Principessa si è gravemente ammalata, dopo aver preso una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l’ha costretta, qualche settimana fa, a diversi interventi chirurgici. Ma non solo. Charlene è stata anche costretta alla convalescenza in Sudafrica, non potendo mettersi in volo, per ragioni di pressione, per rientrare a casa. Solo qualche ora fa tuttavia Alberto, che alcuni giorni fa ha fatto ritorno a Monaco con i due bambini, a People ha svelato che sua moglie è pronta a rientrare a casa, nonostante non ci sia ancora una data di rientro fissata. Queste le sue dichiarazioni:

“È ansiosa di tornare a casa. Dipende da quello che dicono i medici. Ma forse sarà prima del previsto. Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ quel lasso di tempo. Ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa”.

Nonostante sembrava che le condizioni di salute della Principessa fossero migliorate, poco fa è arrivata una notizia che sta lasciando il web senza parole. Stando a quanto svela la rivista tedesca Bild, pare che Charlene di Monaco sia stata portata d’urgenza in ospedale, dove sarebbe stata anche ricoverata, a seguito di un collasso. Sempre secondo quello che si legge, pare che la Principessa sia stata trasportata in clinica mercoledì notte a bordo di un’ambulanza.

Anche il Principe Alberto, con un post sui social, ha confermato la notizia del ricovero di Charlene. In più annunciato che le condizioni di sua moglie sono stabili e che attualmente è stata dimessa. Nel mentre da tempo si parla di presunta crisi per la coppia. Rivediamo cosa starebbe accadendo.