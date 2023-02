Sanremo

12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La battuta social di Charles Leclerc

Il Festival di Sanremo 2023 si vive non solo al Teatro Ariston ma anche sui social. Sono tanti i commenti che si leggono in queste ore. Il pubblico del web non si è lasciato scappare la presenza in platea, tra gli ospiti, Charles Leclerc, che si sta godendo lo spettacolo che celebrerà il vincitore di questa settantatreesima edizione. Il pilota di Formula 1 ha però attirato l’attenzione anche per un altro momento.

Sui social, infatti, una fan dello sportivo ha scritto un simpatico commento, che non è sfuggito nemmeno a lui: “Codice per votare Leclerc questa sera???”. A queste parole ha risposto proprio Charles Leclerc che ha scritto: “16 credo”, facendo riferimento al suo numero in scuderia.

Il commento di Charles Leclerc e la risposta di Paola e Chiara

Ma pensate sia finita qui? Ovvio che no. Perché Paola e Chiara hanno condiviso la risposta di Charles Leclerc e scritto un commento sopra: “Amo siamoooo noi”, facendo riferimento appunto al loro codice di televoto per dare il proprio punto e premiarle in questa finale del Festival di Sanremo 2023.

La replica di Paola e Chiara a Charles Leclerc ha fatto davvero molto divertire il pubblico, che sui social ha fatto diventare subito virale questo scambio di messaggi alquanto divertente.

Insomma sembra proprio che Clarles Leclerc e Paola e Chiara condividano il numero 16. Lui per l’auto che pilota, loro per il televoto della finale del Festival di Sanremo.