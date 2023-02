Sanremo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il retroscena svelato da Rosa Chemical

Questa sera a Sanremo 2023 Rosa Chemical ha dato un bacio molto appassionato a Fedez. Il rapper si trovava tra il pubblico per sostenere la moglie Chiara Ferragni, tornata una seconda volta in occasione della finale del Festival di Sanremo. L’artista ha prima twerkato sul rapper e poi lo ha preso per mano e portato sul palco. A molti sembrava un bacio a stampo, ma lui stesso ha ammesso: “È scattato l’amore. L’ho visto e ho fatto scattare questo amore. Io ho messo la lingua e lui c’è stato“.

Il gesto potrebbe essere collegato anche al FantaSanremo, il gioco che impazza sul web da ormai alcuni anni. Tutti cercano di comporre la squadra più forte e se si è fortunati si riesce a prendere gli artisti che partecipano più attivamente. Uno di questi pare essere proprio Rosa Chemical. Si parla di +50 punti per l’invasione di palco non programmata, +10 per il twerking, +15 punti per il bacio alla francese e +20 punti per i capezzoli in vista.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Del bacio, inoltre, ne avevano parlato proprio loro scherzando nel podcast “Muschio Selvaggio”. Il rapper aveva affermato: “Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua“. Così Rosa aveva risposto: “Ottimo, buono a sapersi, se dici tutto qua, basta“. Questa pare non essere la prima volta che i due si baciano, ma è già accaduto in passato. Un altro aneddoto rivelato nel programma, come riporta anche Webboh.

