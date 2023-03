NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2023

GF Vip 7

Nikita Pelizon presa in giro dai tre Vipponi

Nonostante manchino pochi giorni alla fine del Grande Fratello Vip 7, sembrerebbe che le tensioni tra Nikita Pelizon e il resto della casa non si siano ancora appianate. In particolare tra la modella, Luca Onestini e Oriana Marzoli non corre buon sangue, e i tre spesso si sono scontrati tra loro. Come se non bastasse in queste ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Ieri sera infatti in giardino Nikita stava giocando con una piuma. A osservare la scena da lontano sono stati Luca, Oriana e Giaele De Donà, che a quel punto hanno iniziato a prendere in giro la Pelizon. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato: “Guardala che fa la boss”. A quel punto non è mancato il commento sarcastico dell’influencer sudamericana, che con ironia ha aggiunto:

“Che fa? La piuma! No vabbè ragazzi, io basta”.

Meglio giocare con una semplice piuma piuttosto che sputare e calpestare le foto degli altri, fare i teatrini dalla mattina alla sera, sparare le peggio cessate, correre solo dietro al vino e agli uomini, togliersi i microfoni e infrangere le regole. PATETICA#gfvip #nikiters pic.twitter.com/ekazk20mfK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 11, 2023

Sui social nel mentre gli utenti si sono divisi. Mentre in molti iniziano a non credere più a Nikita Pelizon, tanti altri continuano a supportare a sostenere la modella, che ormai ha quasi l’intera casa contro. In particolare come è noto la Vippona ha interrotto ogni tipo di rapporto con Luca, nonostante tra i due la scorsa settimana, in diretta, ci sia stato l’ennesimo scontro. Successivamente proprio Nikita, confidandosi con Antonella Fiordelisi, ha rivelato cosa le è stato detto in confessionale su Onestini. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi hanno detto di stare serena, perché anche se fosse uscita sta cosa, ai sentimenti non si comanda. Io però sapevo che avrebbero pensato male qua in casa. Ormai la cosa si è capita. Nikita è finta, Nikita è costruita, e quindi Nikita fa tutto a seconda del gioco. Ma se avessi voluto fare il gioco chiaramente mi sarei comportata in modo diverso. Avrei adocchiato qualcuno, perché si è capito che qua funziona la roba della ship. Avrei guardato chi poteva starci, avrei fatto i massaggi in modo diverso, mi sarei vestita tutta aderente magari, sarei stata sempre in tiro. Ma non mi sembra di aver fatto queste cose. […] La cosa che mi può far male è che è quasi tutta la casa a pensarla così, non è solo Luca”.