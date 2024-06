Kate Middleton riappare in pubblico insieme alla sua famiglia: le dolci foto con i figli

NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Kate Middleton

Nella giornata di oggi, in occasione delle celebrazioni per il compleanno del Re, Kate Middleton è riapparsa in pubblico abbracciando la sua famiglia.

Kate Middleton insieme alla sua famiglia

Dopo il grande spavento per la salute di Kate Middleton, la quale mesi fa aveva annunciato la sua lotta contro il tumore, nella giornata di ieri ha annunciato che avrebbe preso parte alle celebrazioni per il compleanno di Re Carlo. Inoltre ha aggiornato tutto il mondo in merito alle proprie condizioni:

“Sto facendo buoni progressi. Ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi concedere al tuo corpo riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”.

E infatti oggi, sabato 15 giugno 2024, si è fatta vedere per la prima volta in pubblico con grande gioia da parte di tutta la popolazione. La Principessa è arrivata a bordo di una carrozza insieme ai figli per poi fermarsi a fare delle foto ufficiali, come possiamo vedere anche dal video qui sotto. Di certo non poteva mancare anche la classica uscita sul balcone con George, Charlotte e Louis.

Il più piccolo ha portato una valanga di commenti divertiti sotto al posto in quanto si è messo a ballare mentre stava suonando la banda. Ad ogni modo il mondo intere non potrebbe essere più che entusiasta nell’aver rivisto in forze Kate Middleton dopo tanto tempo lontana dai riflettori.

Sicuramente il percorso per una completa guarigione sarà ancora lungo, ma questa sua apparizione non può che infondere speranza in ogni ammiratore. Nel momento in cui avremo maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute non esiteremo ad aggiornarvi come al solito. Per il momento vi consigliamo solamente di continuare a seguirci.