Chi è Assunta Capuozzo

Chi è Assunta Capuozzo e perché tutti ne stanno parlando sui social? Prima di partire con la storia che l’ha resa nota al grande pubblico, partiamo con il dire che la sua fama deriva da TikTok. In molti si potrebbero chiedere quali origini abbia. Come affermato in un video insieme alla sorella, come riporta anche il sito Webboh, viene dalla Florida ma si ritiene una napoletana al cento per cento. Vive, infatti, a Napoli con le figlie.

Nel 2016 affronta una grande tragedia, ovvero la perdita del marito. Vista tale circostanza decide di cambiare vita e comincia ad abitare con la sorella e il cognato. Non sappiamo precisamente che lavoro faccia ma la sua popolarità, a un certo punto, su TikTok cresce sempre di più. Oggi ha più di 153mila follower e i suoi video vengono visualizzati da centinaia di migliaia di utenti. La vediamo spesso mentre balla, canta o condivide filmati carichi di humor e inerenti alla sua vita quotidiana.

Ad oggi, però, non abbiamo notizie chiare sulla sua età o sulla sua altezza. In caso non esiteremo ad aggiornarvi. Ora che abbiamo fatto una panoramica sul chi è Assunta Capuozzo, andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio perché si parla così tanto di lei ultimamente. Il tutto è partito da alcuni sfoghi da parte della figlia maggiore, ovvero Jo. Questi video contro la madre sono diventati virali. In particolare l’ha criticata per la sua scarsa presenza dopo la perdita del padre.

Ovviamente la Capuozzo ha sempre smentito queste accuse e ha fatto vari esempi, sui suoi spazi, sul come ha sempre supportato lei e e le sue sorelle. Tutti i video che riassumo la storia di Assunta sono presenti su TikTok. Qui troviamo, infatti, filmati dove entrambe le parti raccontano la loro versione dei fatti. Continua…

La storia della tiktoker

Come riporta anche il sito Blogtivvu, la storia raccontata dalla figlia Jo differirebbe da quella riportata da Assunta Capuozzo. La prima, infatti, accusa la mamma di averla cacciata di casa. Ma l’altra ha replicato che i figli si sarebbero allontanati di loro spontanea volontà perché non volevano rispettare le sue regole. Con lei sarebbero rimaste le figlie più piccole tra cui Elvira.

Quest’ultima avrebbe fatto un video contro la madre a sua volta, affermando di essere stata messa in punizione per due mesi senza la possibilità di andare a scuola. I suoi compiti, secondo quanto da lei detto, sarebbero stati le pulizie e la cucina. Jo, perciò, si sarebbe attivata per chiedere la custodia dei minori. Assunta, dal canto suo, li accusa di fare tutto questo solo per aumentare la loro popolarità sui social.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità. Noi riportiamo soltanto ciò che è successo in questi giorni. Nel caso in cui le informazioni non siano corrette o veritiere non esiteremo ad aggiornare il contenuto dell’articolo sulla storia di Assunta Capuozzo. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o modifica.

