Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Amici 23

Siete curiosi di scoprire chi è Aurora Ranvestel, la ballerina che sostituisce Gaia durante il Serale di Amici 23? Ecco tutto quello che sappiamo.

Chi è la ballerina che sostituisce Gaia ad Amici 23

Questo pomeriggio ad Amici 23 abbiamo scoperto chi è la sostituta Gaia durante le prossime puntate del Serale di Amici 23. Nella puntata di ieri abbiamo visto Maria De Filippi dire all’allieva che se ne sarebbe dovuta andare a causa di un infortunio, garantendole però un posto il prossimo anno.

Tuttavia, dopo il suo rifiuto e le sue lacrime, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno cercato una soluzione. Hanno proposto di portare una ballerina esterna nel talent per sostituirla mentre si rimette, in sostanza il suo destino dipenderà da questa persona.

Dopo aver scoperto che cosa è successo a Gaia di Amici 2024 gli altri allievi si sono divisi e molti di loro si sono detti contrari a questa soluzione. Oggi abbiamo però scoperto chi è la ballerina che sostituisce Gaia durante il Serale di Amici 23. Lei si chiama Aurora Ranvestel e al momento non abbiamo informazioni disponibili sul suo conto, come per esempio età, altezza o vita privata.

Sappiamo soltanto che è stata introdotta nel daytime di oggi, 11 aprile 2024, e ha avuto modo di interagire con la stessa Gaia: “Anche se io sono entrata per fora di cose per me è un onore perché ti stimo come ballerina“. L’allieva infortunata l’ha ringraziata a sua volta e l’ha tranquillizzata dicendole che non deve sentire la pressione di farla andare avanti per forza al Serale.

Per Aurora è arrivato il momento di conoscere la squadra Pettinelli-Todaro #Amici23 pic.twitter.com/VjdAp119YW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024

Ecco quindi chi sostituirà Gaia al Serale di Amici 23. Inoltre il profilo Twitter GossipTV ha fatto notare che Aurora era già stata dentro il talent lo scorso anno per un breve periodo come ballerina di latino. Un infortunio al ginocchio, tuttavia, non le aveva permesso di raggiungere la fase finale. Ed è stato proprio Raimondo a non assegnarle il banco per tale ragione.

Oggi non sappiamo molto della famiglia di Aurora. Ma per sapere meglio chi è la sostituta di Gaia al Serale di Amici 2024 potete accedere al suo profilo Instagram. Non sappiamo quanti anni ha o la sua data di nascita, ma sappiamo che è originaria della Sicilia. Lavora come ballerina ed è anche un’imprenditrice: insegna alla Universal Dance Palermo.

Voi cosa ne pensate di Aurora Ranvestel come sostituta di Gaia? Fatecelo sapere.