Incidente domestico per Barbara d’Urso: cosa è successo e come sta adesso

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata vittima di un piccolo incidente in casa. Ecco come sta

In queste ultime ore Barbara d’Urso ha rivelato di aver avuto un piccolo incidente domestico. Ecco come sta la conduttrice oggi.

Come sta Barbara d’Urso

In molti si chiedono dove rivedremo Barbara d’Urso in televisione, o meglio quale programma condurrà e su quale emittente. Per ora non ci sono informazioni in questo senso e l’ultima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo è stato a Domenica In per un’intervista con Mara Venier.

Qui ha parlato di vari argomenti, come per esempio il suo addio a Mediaset ma anche la sua infanzia e le amicizie famose e non di una vita. I fan non vedono l’ora di scoprire che cosa le riserverà al futuro e nel frattempo devono accontentarsi di seguirla sui social.

Nelle ultime ore Barbara d’Urso ha fatto un po’ preoccupare i suoi follower perché su Instagram ha pubblicato una Story in cui ha parlato della sua salute fisica. Ha raccontato di essere stata ‘vittima’ di un piccolo incidente domestico che l’ha costretta a un breve periodo di riposo:

“Vogliamo dare un suggerimento a tutti? Uno si muove, balla, danza e fa qualunque cosa e non accade niente. Poi a casa uno raccoglie… Mai fare quello che ho fatto io. Ho raccolto un vaso pieno d’acqua e ho sentito un ‘track’ qui. A casa ci si piega così”.

Barbara d’Urso ha raccontato la vicenda con il sorriso sulle labbra mentre si trovava a lezione di danza con il proprio maestro: “Bisogna piegare le gambe e tenere la schiena dritta“. Quindi si è rimessa in sesto molto in fretta e adesso non ha più alcun dolore, però ha voluto dare un consiglio a tutti i suoi fan mostrando il corretto modo di chinarsi.

Sul web l’hanno ringraziata e hanno tirato un sospiro di sollievo nel vederla felice e in forma.