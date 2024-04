Amici 23, una sostituta per Gaia: gli altri allievi non ci stanno e sbottano (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’infortunio, Gaia ha scelto di accettare la proposta di Todaro di avere una ballerina sostituta per tre settimane al Serale di Amici 23. Questa scelta ha portato a dei commenti in casetta da parte degli altri allievi e molti di loro l’hanno criticata. Da qui è nata una discussione e dei dissidi.

Scontri ad Amici 23 per la scelta di Gaia di avere una sostituta

Abbiamo visto ieri ad Amici 23 la notizia di un infortunio per Gaia che l’obbliga a stare ferma tre settimane. Questo va contro il preseguimento della gara e quindi deve ritirarsi. Ma Todaro ha proposto (come già accaduto in passato ad Amici) di prendere una ballerina in sua sostituzione per il periodo di stop. Sarà lei ad andare avanti o essere eliminata al posto di Gaia, la quale ha accettato.

Questa scelta ha portato a delle conseguenze. Gaia, Lil Jolie e Martina hanno riferito ai compagni la proposta e la sua accettazione. Quindi sono partiti i commenti di alcuni di loro. In particolare hanno detto di essere contrari a questa scelta trovandola ingiusta per tutti.

I compagni reagiscono così alla proposta che il maestro Todaro ha fatto a Gaia #Amici23 pic.twitter.com/doQdGjA1ai — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024

Questo scambio di opinioni è andato avanti per più di un giorno ad Amici 23, tanto che la stessa Gaia ne ha sofferto. Si è sentita messa da parte da dei compagni a cui ha sempre dato tutto in sette mesi. Non c’è stata empatia nei suoi confronti nel momento di difficoltà, ma hanno pensato solo a loro stessi e alla vittoria del programma.

Gaia commenta così le parole dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/mRVtfg3IaW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024

Infatti nelle tante discussioni c’è chi spesso ha pensato se questa ballerina fosse più forte di Gaia, quindi con il rischio che possa far eliminare degli allievi. Poi hanno parlato del fatto che Gaia potrebbe arrivare in Finale non per suo merito, ma grazie a qualcun altro. Insomma tutti questi discorsi hanno portato la ballerina a rimanerci davvero male, tanto da non voler nemmeno discutere, ma restare per un po’ da sola e poi magari confrontarsi con alcuni. Sì perché sono state le parole di alcuni che credeva veri amici a ferirla nel profondo.