Chi è Dan Stevens? Età, altezza, moglie, figli, Instagram e film

Dan Stevens biografia età e altezza

Chi è Dan Stevens? Daniel Jonathan Stevens, 1 metro e 83 centimetri di altezza, nasce a Croydon, nel Regno Unito, il 10 ottobre 1982. Per quanto riguarda la famiglia viene adottato in tenera età da due insegnanti, i quali hanno già un bambino più piccolo preso in adozione. Frequenta, inoltre, la Tonbridge School e prende parte ad alcune produzioni teatrali scolastiche come per esempio Macbeth. Nonostante riesca a entrare nel National Young Theatre, sceglie di dedicarsi allo studio della letteratura presso l’Emmanuel College. Qui si unisci alla compagnia chiamata Footlights.

Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 2004 quando prende parte a due episodi della miniserie Frankenstein. Per quanto riguarda il cinema, invece, all’età di 27 anni debutta in Hilde, per poi recitare in diversi cortometraggi dal 2011 al 2012. Tra i titoli troviamo The North London Book of the Dead, Babysitting e Shallow. A partire dal 2008 entra nel cast della serie TV Ragione e sentimento. In seguito, invece, compare in diversi show radiofonici della BBC, ovvero The Tennis Court, Dickens Confidential, Orley Farm e The Lady of the Camellias. Nel 2010, però, ottiene il riconoscimento internazionale grazie al ruolo di Matthew Crawley in Downton Abbey. Nello stesso periodo partecipa al film horror Vamps. Oltre a essere un attore, dal 2011 è redattore della rivista letteraria The Junket e ha una rubrica nel The Daily Telegraph.

Anche narratore di audiolibri in lingua inglese come The Angel’s Game, Wolf Hall e War Horse, Dan Stevens nel 2012 recita in The Catastrophist. In quell’anno, alla fine della terza stagione abbandona la serie che lo ha reso celebre e si dedica alle pellicole Il quinto potere, The Guest e Una notte al museo 3. Nel 2015 viene scelto per una campagna pubblicitaria di Giorgio Armani e come protagonista nel live action de La bella e la bestia con Emma Watson. Infine, dal 2017 ha la parte di protagonista in Legion, serie dell’universo Marvel.

La vita privata di Dan Stevens: fidanzata, moglie e figli

Parlando della vita privata di Dan Stevens non abbiamo molte informazioni sulle sue relazioni amorose. Nel 2006, infatti, conosce la musicista e cantante jazz Susie Hariet a Sheffield durante la rappresentazione di The Romans in Britain. Dopo essere diventata la sua fidanzata, nel 2009 diventano marito e moglie con una cerimonia nel Sussex. La coppia ha due figli: Willow, nata nel dicembre dello stesso anno del matrimonio, e Aubrey, dato alla luce nel 2012.

Dove seguire Dan Stevens: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una veloce ricerca sul web scopriamo che Dan Stevens non ha tutti i profili social più importanti. Infatti all’appello manca la pagina Facebook. Su Twitter, invece, conta oltre 207 mila seguaci, mentre l’account Instagram ha più di 662 mila followers. Qui troviamo poche foto riguardanti la sua vita privata, ma molte immagini che raccontano dei suoi ultimi progetti lavorativi.

Film e programmi televisivi

Ecco, adesso, la lista dei film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Dan Stevens dall’inizio della sua carriera fino ad oggi:

L’estate all’improvviso (2013)

(2013) La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones (2014)

(2014) Mr Cobbler e la bottega magica (2014)

(2014) Criminal Activities (2015)

(2015) The Ticket (2016)

(2016) L’incredibile vita di Norman (2016)

(2016) Colossal (2016)

(2016) Marcia per la libertà (2017)

(2017) Kill Switch (2017)

(2017) Patto d’amore (2017)

(2017) Dickens – L’uomo che inventò il Natale (2017)

(2017) Her Smell (2018)

(2018) Apostolo (2018)

(2018) Lucy in the Sky (2019)

(2019) Il richiamo della foresta (2020)

Questi, infine, i programmi televisivi in cui possiamo trovare Dan Stevens:

The Line of Beauty (2006)

(2006) Dracula (2006)

(2006) Miss Marple (2007)

(2007) Masterpiece Theatre (2008)

(2008) The Turn of the Screw (2009)

(2009) The Tomorrow People (2013)

(2013) High Maintenance (2014-2017)

(2014-2017) SuperMansion (2015-2016)

(2015-2016) Legion (2017-2019)

