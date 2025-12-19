La storia di Daniele Pescara mostra come una visione internazionale, unita a metodo e studio, possa trasformarsi in un modello concreto di consulenza al servizio delle imprese italiane, capace di anticipare il cambiamento economico e guidare l’innovazione

Dalle copertine ai salotti televisivi, il suo nome circola sempre più spesso. Ma chi è davvero Daniele Pescara, il consulente italiano che ha saputo trasformare una visione internazionale in un modello concreto al servizio delle imprese?

Nato nel 1988, origini venete e una mentalità fuori dagli schemi, Daniele Pescara non ha scelto l’estero per fuggire, ma per imparare. Da Padova a Dubai, il suo percorso non è la classica storia di successo improvvisato, bensì il risultato di metodo, studio e una visione lucida dei cambiamenti economici già in atto.

Oggi la Daniele Pescara Consultancy è considerata una delle realtà di consulenza più strutturate e autorevoli d’Italia: una vera e propria boutique firm che opera come una “piccola grande multinazionale nel campo della consulenza”, capace di affiancare le imprese nelle sfide più complesse del presente. Con un team di oltre 40 professionisti tra avvocati, fiscalisti ed esperti di governance, lo Studio supporta aziende e famiglie imprenditoriali in ambiti chiave come il cambio generazionale, l’apertura ai mercati globali, la protezione e riorganizzazione aziendale, fino alla consulenza strategica per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei processi d’impresa.

L’intervista su RAI 3 e il riconoscimento pubblico

L’8 dicembre 2025, l’intervista a Agorà su RAI 3 ha segnato un punto di svolta: non una celebrazione personale, ma il riconoscimento pubblico di una visione che parla al sistema Paese. Durante l’intervento, Pescara ha sottolineato la necessità per le imprese italiane di strutturarsi, innovare e anticipare il cambiamento, anziché subirlo.

Il suo approccio, pragmatico e orientato ai risultati, ha attirato anche l’attenzione del mondo istituzionale. Sempre più spesso, infatti, il profilo di Daniele Pescara viene osservato come quello di un tecnico capace di leggere le trasformazioni economiche, in un momento storico in cui competenze trasversali e visione strategica sono diventate centrali nel dibattito politico ed economico.

Premi AML, riconoscimenti nel campo della compliance, la selezione tra i Master Partner del network Il Sole 24 Ore, l’impegno nella formazione universitaria e il ruolo alla guida di FenImprese Dubai completano il quadro di un professionista che non si limita alla consulenza, ma contribuisce attivamente allo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano.

Daniele Pescara non è solo un consulente internazionale. È il volto di una nuova consulenza Made in Italy: moderna, integrata e pronta a mettere le proprie competenze al servizio delle sfide che attendono il Paese.

