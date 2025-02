Scopriamo chi è il cantante Diego Naska! Andiamo a sbirciare tutte le curiosità sul suo conto come l’età, il vero nome, la vita privata, le sue canzoni o Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Naska

Nome e Cognome: Diego Caterbetti

Data di nascita: 15 luglio 1997

Luogo di nascita: Loreto nelle Marche

Età: 27

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantautore

Fidanzata: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @diegonaska

Naska età, vero nome e biografia

Della biografia del cantautore ci sono tante informazioni? Come si chiama di nome il cantante Naska e quanti anni ha? Il giovane cantautore si chiama Diego Caterbetti, è nato a Loreto nelle Marche il 15 luglio 1997 e la sua età è di 27 anni. Il suo segno zodiacale è il Cancro.

I genitori di Naska sono noti ai suoi fan, dato che spesso il cantante ha postato foto in loro compagnia, o sono stati ospiti del suo canale Twitch. Al padre ha dedicato la canzone Wando, mentre alla mamma la sua nuovissima canzone Guarda Che Luna.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Naska? Cosa conosciamo della sua vita privata? I dettagli sono molto scarsi, poiché ci tiene a preservarla. Infatti il cantante non ha mai parlato pubblicamente delle sue relazioni.

Negli ultimi tempi il suo nome è emerso associato a quello di Chiara Ferragni, dopo che Fabrizio Corona lo ha citato nel suo programma Falsissimo, in relazione al caso Fedez.

Dove seguire Naska: Instagram e social

Sui social è presente Naska? L’artista è presente su Instagram, dove conta 220 mila follower. Il cantante condivide sprazzi della sua vita sui social, assieme a novità sulla sua musica e scatti dai suoi concerti.

Protagonista di molte sue foto sui social è il suo cane bassotto Dobby, il cui nome si ispira all’elfo domestico di Harry Potter.

Carriera

Nel 2014 Naska inizia la sua carriera, affacciandosi al mondo del rap e dell’emo trap. Successivamente nel 2020 abbraccia le sonorità del pop punk, a lui care sin da quando era piccolo. Nel corso del 2021 pubblica i singoli Mamma non mi parla, Spezzami il cuore e Punkabbestia, che portano all’uscita del suo primo album, Rebel, nel 2022.

Dopo tour di successo e singoli che conquistano le classifiche alternative, nel 2024 esce il secondo album La mia stanza. Nell’estate esce il singolo Summersad 4 in collaborazione con il gruppo La Sad.

Il cantante si è esibito, oltre ai suoi tour, in eventi come il Mi Ami Festival, il Rock in Roma e al pre-show dello Slam Dunk Italy, in apertura ai Sum 41.

Nel 2024 debutta invece il terzo album The Freak Show, con il quale si esibisce per la prima volta al Forum d’Assago.

Album e canzoni

Sono tre in totale gli album registrati in studio da Naska. Vi riportiamo qui a seguire anno e titolo: 2022 – Rebel, 2023 – La mia stanza e 2024 – The Freak Show.

Ovviamente è bene che a tutti questi dischi sono collegate diverse canzoni. Tra le più note vi riportiamo 7 su 7, Punkabbestia, Cattiva, Non me ne frega un cazzo e Baby Don’t Cry.

In carriera ha anche duettato con La Sad, Gemitaiz, Lo Stato Sociale e Finley.

Tutti i brani sono disponibili sulle piattaforme autorizzate.