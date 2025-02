Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati avvistati a cena insieme e il popolo del web è andato in estasi nel vederli l’uno accanto all’altra.

Emma e Stefano De Martino a cena

Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del fatto che Emma Marrone era presente al Teatro Brancaccio di Roma in occasione del suo spettacolo “Meglio Stasera“. La cantante le ha fatto una dedica speciale “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step“ e ha aggiunto anche l’emoji a forma di cuore.

Questo gesto ha fatto sognare tutti i fan, i quali hanno scritto sul web commenti pieni di entusiasmo. Se ben ricordate, infatti, Stefano ed Emma sono stati insieme per tanti anni nei primi anni 2000, dopo essersi conosciuti ad Amici e la loro storia ha fatto battere molti cuori.

LEGGI ANCHE: Jessica Morlacchi racconta tra le lacrime di aver sofferto di attacchi di panico da giovane (VIDEO)

Purtroppo, a un certo punto, si sono allontanati e De Martino si è messo insieme a Belen Rodriguez. Per molto tempo non si sono più visti insieme ma in questi ultimi anni qualcosa è cambiato e proprio ieri sera, per esempio, si sono fatto vedere a cena con altre persone. Sono seduti, come possiamo vedere dalla foto qui sotto, l’uno accanto all’altra.

Stefano De Martino ed Emma a cena insieme

Qualcuno sul web ipotizza possa trattarsi di una collaborazione di qualche tipo sul lavoro mentre in altri casi si pensa a un ritorno di fiamma. Ovviamente è tutto da prendere con le pinze e molto probabilmente si tratta solamente di una cena in totale amicizia. I loro rapporti oggi sono molto buoni e anche qualche anno fa erano stati avvistati a pranzo insieme.