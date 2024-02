Chi è il gruppo La Sad? Età, nomi componenti e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Andiamo a scoprire chi è il gruppo La Sad a partire dai nomi dei suoi componenti, la loro musica e le loro canzoni, la biografia, la carriera e la loro storia fino ai social per seguirli.

Chi è La Sad

Nome gruppo: La Sad

Componenti: Theo (Matteo Botticini), Plant (Francesco Emanuele Clemente) e Fiks (Enrico Fonte)

Età componenti: Theo ha 36 anni, Plant ha 24 anni e Fiks ha 34 anni

Anno formazione: 2020

Luogo di formazione: Milano

Genere musicale: Pop punk ed Emo trap

Instagram: @sadboytheo @plantinobaby @fiksdaghestagram

La Sad età, componenti e biografia

Conosciamo meglio chi è il gruppo La Sad attraverso le informazioni sulle biografie dei loro componenti, quanti anni hanno. Il gruppo La Sad è formato da tre componenti che sono Theo, Plant e Fiks. I veri nomi dei componenti di La Sad sono rispettivamente Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte.

Parlando delle informazioni sulle loro età e di dove sono, Theo è della Lombardia (Brescia per la precisione), è nato il 4 ottobre 1987 e quindi ha 36 anni di età. Plant è della Puglia (Altamura per la precisione), è nato il 3 settembre 1999 e quindi ha 24 anni di età. E Fiks è invece del Veneto (Riviera del Brenta), è nato nel 1990 e ha 34 anni di età.

I componenti di La Sad vengono da realtà musicali precedenti la loro unione. Theo è stato membro del gruppo metalcore Upon This Dawning e del duo trap Danien & Theo. Plant è un rapper e Fiks è un cantante dall’attitudine emo punk con un passato nella scena techno-rave e poi nel rap demenziale.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dei componenti del gruppo La Sad, purtroppo non abbiamo informazioni. Non sappiamo infatti se Theo, Plant e Fiks sono fidanzati oppure single.

Conosciamo qualcosa sul loro incontro e il loro rapporto. Si sono, infatti, incontrati grazie alla passione per la musica che li accomuna e poi hanno stretto un ottimo rapporto di amicizia unendosi come band.

Dove seguire La Sad: Instagram e social

Adesso che abbiamo qualche informazione in più su chi è il gruppo La Sad, vediamo quindi dove seguire la band sui social.

Non c’è un profilo Instagram del gruppo, ma ognuno ha un proprio profilo personale.

Non risultano invece profili TikTok e pagine Facebook.

Carriera

Il gruppo La Sad si è formato a Milano nel 2020 con Theo, Plant e Fiks facendo un genere musicale Pop punk ed Emo trap. Così nell’agosto di quell’anno hanno pubblicato il loro primo singolo dal titolo Summersad. L’album di debutto, Sto nella Sad, risale invece al 14 gennaio 2022.

Hanno collaborano con i Dari realizzando una cover di Wale (tanto wale). Nel primo trimestre del 2023 la band ha intrapreso un tour in Italia che si è concluso con due date estere: una all’O2 Academy Islington di Londra e una al Razzmatazz di Barcellona.

Stasera c’è Cattelan

A gennaio del 2023 La Sad è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, esibendosi per la prima volta in TV e promuovendo il singolo Toxic.

A giugno hanno pubblicato Summersad 4 con Naska. Il 25 giugno hanno, invece, organizzato il festival musicale Summersadfest al Circolo Magnolia di Segrate ospitando artisti internazionali tra cui Mod Sun, Beauty School Dropout, Lil Lotus e Zand. Hanno inoltre partecipato alla seconda edizione del Love Mi con i brano Toxic e Sto nella Sad. In quell’occasione si sono esibiti in duetto con J-Ax con il brano Domani smetto.

Il 1° dicembre 2023 hanno pubblicato il singolo Memoria in collaborazione con i Bnkr44.

Album e canzoni

Dal 2020 La Sad ha all’attivo un solo album dal titolo Sto nella Sad pubblicato nel 2022. Il disco ha avuto una versione Deluxe nel 2023 con sei nuovi inediti, tra i quali una collaborazione con VillaBanks.

Per quanto riguarda le canzoni, il primo pubblicato è Summersad. Un altro grande successo è stato Toxic che è stato certificato anche Disco d’oro. Molto fanoso è invece il brano Memoria in collaborazione con i Bnkr44.

La Sad a Sanremo 2024

Per la prima volta sul palco dell’Ariston e tra i Big in gara, il gruppo La Sad partecipa a Sanremo 2024. Tra l’altro la sua presenza ha suscitato qualche polemica tra gli spettatori a causa dei testi. Sono stati accusati di usare parole di sessismo e violenza. Ma i tre hanno detto che sono ben lontani da tutto questo.

Molto felici per questa opportunità, la band porterà al Festival il suo stile musicale punk, emo e trap. I tre componenti vengono da un percorso molto interessante perché fanno parte di un collettivo, una forma di rifugio artistico, per una rinascita italiana del giovane pop punk.

Per Sanremo 2024 La Sad porta la canzone Autodistruttivo. Mentre per la serata cover la band si esibisce in duetto con Donatella Rettore e il brano Lamette.

I Big a Sanremo 2024

Chi sono i Big in gara a Sanremo 2024? Amadeus ha selezionato ben 30 artisti, 27 da lui annunciato e 3 provenienti dal podio di Sanremo Giovani. Vediamo quindi chi sono e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Uno di loro sarà il vincitore della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sul palco dell’Ariston Amadeus avrà anche die co-conduttori e delle co-conduttrici. Ecco che quindi avremo con lui: Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello. Non mancheranno poi anche graditi ospiti.

Il percorso di La Sad a Sanremo 2024

Parte martedì 6 e si conclude sabato 10 febbraio Sanremo 2024. Vedremo quindi come sarà questa nuova esperienza per La Sad e la loro canzone Autodistruttivo.

(IN AGGIORNAMENTO)