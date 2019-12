Tutto quello che c’è da sapere su Fasma, dall’età, al nome, alla partecipazione a Sanremo Giovani, alle canzoni, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fasma? Età, nome e canzoni del cantante

Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, è nato a Roma il 17 dicembre 1996, e la sua età è dunque di 23 anni. Della sua vita privata sappiamo che fin da bambino si è avvicinato e passionato al mondo della musica, e a soli 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. A quel punto il giovane artista inizia anche a registrare i pezzi scritti, e tre anni più tardi, grazie al produttore GG, pubblica la sua musica.

Solo nel 2018, Fasma rilascia il suo primo EP ufficiale, WFK.1, contenente le sue canzoni più celebri e già amatissime dal pubblico, tra le quali Monnalisa, M. Manson e Lady D. Come ha sempre dichiarato, Tiberio è stato ispirato da alcuni volti celebri del rap mondiale, tra cui Eminem, XXX Tentacion e Post Malone. La musica per lui è una vera e propria valvola di sfogo, che l’ha sempre aiutato per superare i momenti difficili.

A seguito del discreto successo ottenuto, il cantante ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza, presentandosi alle selezioni per Sanremo Giovani, dove ha convinto a pieno il pubblico e i giudici.

Fasma a Sanremo Giovani

Nel 2019, per dare una svolta alla sua carriera, Fasma ha deciso di partecipare a Sanremo Giovani, con la speranza di accedere alla Nuove Proposte di Sanremo 2020. Al concorso il giovane artista si presenta con la canzone “Per Sentirmi Vivo”, una ballad pop/rock, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei telespettatori e quello dei giudici. Dopo aver superato le fasi iniziale della manifestazione, Tiberio ha avuto l’occasione di passare alle semifinali, dove ancora una volta ha dimostrato il suo talento.

Giovedì 19 dicembre, così, Fasma gareggerà tra i 10 finalisti di Sanremo Giovani, che andrà in onda in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione di Amadeus. I 10 cantanti saranno votati dalla Commissione musicale del Festival, da una giuria demoscopica, da una giuria televisiva e infine dal televoto. A fine serata, i cinque artisti più votati accederanno alle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana, coronando così il loro sogno.

Che Fasma riesca ad aggiudicarsi uno dei posti disponibili per Sanremo 2020? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Chi è Fasma? Dove seguirlo su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Fasma possono semplicemente seguire il cantante tramite il suo profilo ufficiale Instagram, apprezzato già da migliaia di fan. Pur non essendo molto attivo sul social network, l’artista potrebbe condividere alcuni momenti della sua esperienza a Sanremo Giovani, che di certo potrebbe segnare un’enorme svolta per la sua carriera.

Novella 2000 © riproduzione riservata.