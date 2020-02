Chi è Fernanda Lessa: età, lavoro, figlio, droga, alcol, amori e vita privata

Chi è Fernanda Lessa: da modella a dj, età, lavoro, figlio, vita privata, amori, la droga, l’alcol e la rinascita. Tutte le news su di lei.

Chi è Fernanda Lessa biografia e lavoro

Fernanda Lessa è nata il 15 aprile 1977 a Rio de Janeiro, in Brasile. Sin da piccola ha sempre espresso la sua grande passione per la moda. Così ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo con i primi shooting e le prime sfilate, sempre a Rio.

Nel 1996, poi, ha deciso di continuare su questa strada andando però a New York. Qui ha fatto un vero e proprio salto di qualità, iniziando a lavorare per grandi brand e finendo anche sulle copertine di magazine importanti. La sua notorietà in Italia, infine, è arrivata grazie alle apparizioni in vari spot pubblicitari, accanto ad esempio a Cristian Vieri e a Valentino Rossi. Da qui, la modella è stata chiamata a partecipare a vari programmi TV.

Nel 2002 Fernanda Lessa ha deciso di seguire un’altra sua passione, intraprendendo un’altra strada e cioè quella della musica. Così è diventata dj. Da Parigi a San Paolo, Miami, Ibiza e anche Italia, ha suonato nei club più esclusivi.

Nel 2020 Fernanda Lessa è uno dei concorrenti della quarta edizione del Gramnde Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

La vita privata di Fernanda Lessa

La bella Fernanda Lessa ha avuto molto flirt nel corso degli anni, alcuni però in realtà non sono mai stati confermati. Tra l’altro ha confessato di aver avuto anche una relazione con un donna che però ha troncato dopo aver scoperto che la ragazza era minorenne.

La relazione passata più importante di Fernanda è quella con Davide Dileo, Boosta del gruppo musicale Subsonica. Dal bassista della famosa band ha avuto anche due figlie: Lua Clara e Ira Marie.

Dopo la fine di questa storia, è arrivato un nuovo amore: Luca Zocchi. Il barman torinese e la modella si sono incontrati la prima volta quando lui era ancora impegnato. Un volta concluso il rapporto allora si è fatto avanti con Fernanda. Fernanda Lessa e Luca Zocchi si sono sposati nel 2017 a Cumiana, vicino a Torino.

Fernanda Lessa la perdita del figlio e la droga

A Verissimo Fernanda Lessa ha raccontato alcuni particolari segreti della sua vita, momenti decisamente difficili che l’hanno vista perdere un figlio neonato e far uso di droga.

La modella ha confessato di aver abusato di sostanze stupefacienti sin da giovanissima, all’età di 19 anni. I motivi di ciò erano legati alla solitudine di cui soffriva per la mancanza della famiglia e quindi è andata avanti per 8 anni ogni giorno. Poi ha scoperto di essere incinta e quindi ha avuto la forza di smettere. Purtroppo però nella sua vita è arrivato un altro dolore. All’ottavo mese di gravidanza i medici le hanno detto che il figlio aveva una malformazione cardiaca, così avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. La modella ha partoito, ma dopo poco il piccolo è morto.

Questa vicenda è stata devastante nella vita di Fernanda Lessa, che ha potuto tenere il bambino in braccio per soli 15 secondi. Oggi lo reputa il suo angelo salvatore, poiché solo grazie a lui ha scoperto di avere anche lei un difetto cardiaco. E se non lo avesse saputo non sarebbe arrivata ai 30 anni. Purtroppo questa perdita l’ha fatta ripiombare nel mondo della dipendenza, questa volta nell’alcol. Complice di tutto anche il non aver trovato a Torino (città del podre della sue figlie) l’accoglienza che sperava. Ha raccontato che beveva tre bottiglie al giorno ed era sempre ubriaca. Più volte ha cercato di smettere, ma ha avute due ricadute. L’ultima risale all’agosto del 2017. Ha detto di aver preso la decisione definitiva per le sue figlie e per il suo nuovo amore Luca: “Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra”.

Fernanda Lessa sui social

Come seguire Fernanda Lessa sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 38 mila follower.

Sul suo canale la modella pubblicizza ancora molti brand, sia abbigliamento che gioielli. Ma condivide anche molti scatti della sua vita quotidiana. Ci sono foto con vari colleghi vip e ovviamente mostra tutta la sua felicità con l’attuale marito Luca.

