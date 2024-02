Chi è Fiorella Mannoia? Età, altezza, canzoni e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Fiorella Mannoia è una dei Big in gara durante il Festival di Sanremo 2024. Nel corso della sua lunga carriera ha più volte preso parte alla kermesse musicale, ma se non conoscete ogni dettaglio ci pensiamo noi a informarvi. Continuate a leggere per scoprire tutto sulla sua vita privata, l’età, le canzoni e il profilo Instagram.

Chi è Fiorella Mannoia

Nome e cognome: Fiorella Mannoia

Età: 69 anni

Data di nascita: 4 aprile 1954

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: circa 61 kg

Professione: cantante

Marito: Ghali il marito è Carlo Di Francesco

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @fiorellamannoia

Fiorella Mannoia età e biografia

Chi è e quanti anni ha compiuto Fiorella Mannoia? Nasce nel 1954 a Roma, di conseguenza oggi ha un’età pari a 69 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 74 centimetri mentre il peso è di circa 61 kg. Purtroppo non sappiamo con esattezza in che quartiere è nata.

Ma chi sono i genitori di Fiorella Mannoia e che origini ha? Il padre era Luigi Mannoia, un affermato stuntman di origini siciliane, mentre la madre era marchigiana.

E se vi state chiedendo come si chiama la mamma, il nome è Maria Gabrielli. Ha anche un fratello che si chiama Maurizio e una sorella di nome Patrizia.

Sul web i fan si chiedono se Fiorella Mannoia ha avuto un incidente, ma in realtà non è così. Nel 2023 ha subìto un’operazione a causa di un’ernia del disco che l’ha costretta al riposo per qualche tempo.

Ora che sappiamo quanti anni ha, dove è nata e come si chiama la Mannoia di nome possiamo passare alla sua vita privata ieri e oggi…

Vita privata

Sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata, soprattutto sotto il punto di vista sentimentale. Ma chi sono stati i compagni di Fiorella Mannoia e chi è il suo partner attuale?

Tra gli anni ’70 e ’80 ha avuto una il suo compagno è stato il cantautore Memmo Foresi.

Successivamente ha avuto una relazione con Piero Fabrizi per circa vent’anni. Dal 2007 è legata Carlo Di Francesco, che è diventato suo marito con rito civile nel 2021.

Quanti anni di differenza tra Fiorella Mannoia e suo marito? Carlo ha 26 anni in meno rispetto alla moglie. Tra le altre cose possiamo anche dirvi che lavoro fa il suo compagno, ovvero il discografico e produttore musicale.

Non ci sono dati certi in merito al suo patrimonio. Ad oggi non ha un ex marito e se vi state chiedendo quanti figli ha Fiorella la risosta è nessuno.

Dove seguire Fiorella Mannoia: Instagram e social

Dove seguire Fiorella Mannoia sui social durante il suo percorso al Festival di Sanremo 2024? Prima di tutto la troviamo su TikTok, ma anche Spotify e Facebook.

La cantante è presente anche su Twitter e YouTube. Su quest’ultima piattaforma possiamo trovare anche dei video in cui si possono cantare i suoi brani al karaoke oppure tutorial per imparare i vari accordi.

Fiorella ha anche un sito ufficiale e un profilo Instagram all’interno del quale vediamo immagini recenti oppure foto di quando era più giovane.

Carriera

Fiorella Mannoia, questo il suo vero nome, da chi è stata lanciata? Non tutti sanno che, essendo figlia di uno stuntman, ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. Tuttavia la carriera nel mondo della musica parte dal 1968, ovvero l’anno in cui si fa notare al Festival di Castrocaro.

Nel 1970 conosce Memmo Foresi con il quale firma un contratto discografico e incide i suoi primi 45 giri. Facendo un salto di un decennio, nel 1981 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo classificandosi all’undicesimo posto.

Più volte appare sul palco del Festivalbar e torna in qualità di Big in gara e come super ospite a Sanremo. Tra i brani che hanno svoltato la sua carriera possiamo citarne alcuni come “Quello che le donne non dicono“, “Il peso del coraggio“, “Che sia benedetta“, “Come si cambia” e tante altre.

Tra le collaborazioni più importanti possiamo ricordare quelle con Riccardo Cocciante, Ron, Enrico Ruggeri, Francesco De Gregori e molti altri ancora. Organizza svariati tour nel tempo e riceve tantissimi premi dalla critica e, in alcune occasioni, anche la Targa Tenco. Nel 2005 ottiene l’Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ma cos’è successo a Fiorella Mannoia? Nel 2024 torna a calcare il palco del Festival di Sanremo con il brano “Mariposa“. Sicuramente sarà incantare con il suo splendido tipo di voce riconducibile a un registro vocale di contralto.

Canzoni

Tra le molti canzoni note di Fiorella Mannoia possiamo citare “Il peso del coraggio“, ma cosa significa e chi ha scritto il testo della canzone? Si tratta di un inno alla forza interiore di ognuno di noi, che ci permette di affrontare le difficoltà. Il brano è stato scritto da Amara.

Ma possiamo anche citare “Quello che le donne non dicono” e anche in questo caso ci si chiede chi ha scritto il testo e chi è l’autore. E la risposto è Luigi Schiavone ed Enrico Ruggeri.

In generale ci si potrebbe domandare chi ha scritto le canzoni per la Mannoia e si tratta di nomi appartenenti alla nuova generazione, così come Ivano fossati, Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate, Fabrizio Moro e tantissimi altri.

Parlando degli album, inoltre, Fiorella Mannoia 19 in studio e diverse raccolte nel corso degli anni. La sua ultima canzone è quella che presenta al Festival di Sanremo, ovvero “Mariposa“.

Ora che abbiamo parlato delle sue canzoni e scoperto il significato di alcune di esse possiamo ripercorrere la carriera nel cinema…

Film

Passiamo, ora, ai film ai quali ha preso parte Fiorella Mannoia nel corso della sua carriera:

Il magnifico West (1972) Lo chiamavano Verità (1972) Una colf in mano al diavolo (1972) …E il terzo giorno arrivò il corvo (1973) Sei bounty killers per una strage (1973) Prima dammi un bacio (20003) 7 minuti (2018) Sulle nuvole (2022).

Programmi televisivi

Adesso non ci resta che andare alla scoperta dei programmi televisivi in cui abbiamo visto Fiorella Mannoia:

Un, due, tre… Fiorella (2017) Sanremo Giovani (2018) La musica che gira intorno (2021) La versione di Fiorella (2021-2022) DallArenaLucio (2022) Notte della Taranta (2023).

Festival di Castrocaro 1968

In campo musicale debutta con il Festival di Castrocaro nel 1968 con il brano “Un bimbi sul leone“.

Purtroppo all’epoca non ha vinto ma ha ottenuto un contratto discografico grazie al quale ha inciso i suoi primi 45 giri.

Sanremo 1981

La prima partecipazione di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo avviene nel 1981 con la canzone “Caffè nero bollente“.

Il brano, scritto da Mimmo Cavallo e Rosario De Cola, si classifica all’undicesimo posto.

Festivalbar

Fiorella Mannoia prende parte diverse volte, negli anni, al Festivalbar.

La prima è nel 1981 con il singolo “Muoviti un po’“, mentre un paio di anni dopo partecipa con “Torneranno gli angeli“. Ma anche nel 1985 approda sul palco con la canzone “L’aiuola“.

Sanremo 1984

Il 1984 è l’anno del suo ritorno al Festival di Sanremo con “Come si cambia“.

Chi ha scritto la canzone “Come si cambia” di Fiorella Mannoia? Sono stati Maurizio Piccoli e Renato Pareti.

Si classifica al quattordicesimo posto.

Fiorella Mannoia a Sanremo 1987

Fiorella torna nel 1987 a Sanremo con un brano che ha riscontrato un successo gigantesco, ovvero “Quello che le donne non dicono“.

Per tale brano ha ricevuto il Premio della Critica ma si classifica solamente all’ottavo posto.

Sanremo 1988

Torna l’anno seguente a Sanremo con il singolo “Le notti di maggio“.

In questa occasione si piazza decima in classifica ma vince ancora una volta il Premio della Critica.

Fiorella Mannoia a Sanremo 2000

Dopo essersi presa una lunga pausa lontana dalla kermesse musicale Fiorella Mannoia ritorna nel 2000.

Questa volta però non è una dei Big in gara ma è super ospite con i brani “Il pescatore” e “Oh che sarà“.

Sanremo 2014

Quattordici anni dopo la Mannoia è ospite della serata cover.

Duetta con Frankie hi-nrg mc con la canzone “Boogie” omaggiando Paolo Conte.

Amici 13

Nello stesso periodo Fiorella Mannoia prende parte alla prima puntata di Amici 13.

Si esibisce duettando con Moreno nel nuovo singolo “Sempre sarai“.

Fiorella Mannoia a Sanremo 2017

Nel 2017 Fiorella calca ancora il palco del Festival con il brano “Che sia benedetta“.

Conquista il secondo posto con la canzone scritta da Amara.

Sanremo Giovani 2018

Nel 2018 diventa una giudice di Sanremo Giovani.

In quella edizione hanno vinto Einar e Mahmood, il quale ha vinto anche il Premio della Critica.

Sanremo 2019

Fiorella Mannoia prende parte al Festival di Sanremo nel 2019 come ospite.

Qui si esibisce per la prima volta con “Il peso del coraggio” e duetta insieme a Claudio Baglioni con “Quello che le donne non dicono“.

Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024

Fiorello Mannoia torna nel 2024 al Festival di Sanremo a partire dal 6 febbraio con la canzone “Mariposa“.

Durante le interviste purtroppo non ha voluto rilasciare alcuna informazione sul significato del testo “perché mi piacerebbe tanto che la gente la scoprisse sul palco.”.

Ricordiamo che nella serata delle cover la Mannoia duetta con Francesco Gabbani sulle note di “Che sia benedetta” e “Occidentali’s karma“.

I Big di Sanremo 2024

Ecco tutti i Big che prendono parte al Festival di Sanremo 2024. La lista completa:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

A presentare troviamo per la quinta volta di fila Amadeus, che sarà affiancato da Marco Mengoni, Teresa Mannino, Marco Mengoni, Fiorello e Lorella Cuccarini.

Il percorso di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024

Il percorso di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024 inizia da martedì 6 febbraio fino alla finale di sabato 10. Vedremo come si classificherà la sua canzone “Mariposa“.

1° serata: IN AGGIORNAMENTO