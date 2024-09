Sophia Berto è una giovane ballerina che ha mosso i primi passi nella danza fin da bambina e crescendo ha saputo ottenere un successo dietro l’altro fuori e dentro il piccolo schermo. Ecco chi è e tutte le news su età, altezza, fidanzato e profilo Instagram.

Chi è Sophia Berto

Nome e Cognome: Sophia Berto

Data di nascita: 25 giugno 2004

Luogo di nascita: Chivasso (Torino)

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Cancro

Fidanzato: sembra essere single

Figli: Sophia non ha figli

Professione: ballerina

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sophia__berto

Sophia Berto età, altezza e biografia

Purtroppo sappiamo davvero poco della vita di Sophia Berto. Tra le poche cose note possiamo rivelarvi quanti anni ha: nascendo il 25 giugno 2004 oggi ha 20 anni d’età. La sua altezza e il suo peso rimangono invece sconosciute.

Anche spostandoci in altri territori, come per esempio quello della famiglia, non abbiamo alcuna informazione. L’identità della madre e del padre sono ignote, così come quelle di eventuali fratelli o sorelle.

Sophia ha cominciato a studiare danza da bambina e ha proseguito i suoi studi anche da adulta presso la Naina Academy e l’associazione Dance Abc Dance di Chivasso. Ad oggi non è chiaro dove abita.

Ora che abbiamo elencato qualche informazione su chi è Sophia Berto proseguiamo con la vita privata e la carriera.

Vita privata

Sophia Berto è fidanzata oppure single? Pare che la giovane ballerina tenga molto alla sua privacy e tale informazione non è ancora disponibile.

Nel caso in cui dovesse parlare di un fidanzato o mostrarlo sui social vi terremo aggiornati.

Dove seguire Sophia Berto: Instagram e social

Se Sophia Berto ha attirato la vostra attenzione allora vi starete chiedendo dove potete seguirla sui social.

La ballerina ha un profilo Instagram all’interno del quale vediamo video dove si allena oppure foto legate alle attività professionali e alla sua vita privata.

Non dimentichiamo però anche la pagina Facebook e l’account TikTok.

Carriera

Pur ballando già da molti anni la collaborazione tra Sophia Berto e Nikita Perotti inizia nel 2019. Nel 2023 entrano nel corpo di ballo de Il cantante mascherato e nello stesso anno vincono anche Ballando on the road e Ballando con te.

Fuori dalla televisione sono campioni italiani di latin show e finalisti del campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva. Sophia Berto pare abbia avuto anche qualche esperienza nel campo della recitazione.

Nel 2024 entrano nel cast di Ballando con le stelle come maestri. Tuttavia continuano a collaborare con la compagnia Naina Academy di Genova.

Il cantante mascherato

Forse non tutti se ne sono accorti o lo sanno ma Sophia Berto, insieme a Nikita Perotti, ha fatto parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato nel 2023.

La ballerina stessa su Instagram ha scritto un lungo messaggio di ringraziamento:

“Caro cantante mascherato, sei stato un capitolo indimenticabile, mi rimarrai dentro per sempre. Ho il cuore pieno di sensazioni incredibili che a parole non sono in grado di descrivere”.

Ballando con le stelle 2023

Il 16 dicembre Sophia Berto e Nikita Perotti partecipano alla finale di Ballando con te, un segmento all’interno di Ballando con le stelle 2023.

Grazie al loro trionfo scoprono, in diretta a Da Noi a Ruota Libera, che avrebbero fatto parte del cast ufficiale della prossima edizione.

Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024

Chi saranno i giudici di Ballando con le stelle 2024? Partiamo con il parlare della giuria che, come già sapevamo, non subisce alcuna variazione. Troviamo infatti: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Nel cast dei maestri di ballo, invece, troveremo Sophia Berto e Nikita Perotti, suo partner artistico nella vita. In questa occasione però saranno gli insegnanti di due Vip e Sophia farà coppia con Tommaso Marini.

Come riporta anche il sito giornalelavoce.it, in una precedente intervista aveva affermato:

“Siamo molto emozionati e allo stesso tempo onorati e gratificati per questa grande opportunità. Non smetteremo mai di ringraziare Milly Carlucci e tutto lo staff di ‘Ballando’ per quello che stiamo vivendo in queste settimane e per quello che vivremo nelle puntate in diretta“.

Passiamo, ora, ai concorrenti.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024

La conduttrice di Ballando con le stelle 2024 anche questa volta, così come ogni anno, non si è risparmiata e per la formazione del cast ha scelto grandi nomi. Ecco la lista completa dei concorrenti Vip:

Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni.

I maestri di Ballando con le stelle 2024

La nuova edizione di Ballando con le stelle porta una ventata d’aria fresca per quanto riguarda i maestri che scenderanno in pista. Diverse sono le new entry che si vanno ad aggiungere a una parte di volti storici:

Sophia Berto, Luca Favilla, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Angelo Madonia, Rebecca Gabrielli, Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Giada Lini, Carlo Aloia e Anastasia Kuzmina,

Il percorso di Sophia a Ballando con le stelle 2024

Sophia Berto balla a Ballando con le stelle 2024 insieme al campione di scherma Tommaso Marini. Riuscirà a farlo migliorare nella danza durante il loro lungo percorso? Lo scopriremo solo con il tempo.

IN AGGIORNAMENTO