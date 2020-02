Chi è Francesco Bertoli? Età, X Factor, Amici 19 e Instagram del cantante

Tutto quello che c’è da sapere su Francesco Bertoli, dall’età, all’esperienza a X Factor, ad Amici 19, a dove poter seguire il cantante su Instagram.

Chi è Francesco Bertoli? Età e X Factor

Francesco Bertoli nasce in provincia di Milano, e la sua età è di 23 anni. Della sua vita privata sappiamo che fin da ragazzo si appassiona alla musica e al canto, decidendo così di farne la sua ragione di vita. Il cantante inizia così a prendere delle lezioni, cominciando, allo stesso tempo, a suonare il pianoforte e appassionandosi al Beatbox. Numerosi, nel corso del tempo, i generi ai quali Francesco si è accostato, dal Rock al Soul, dal Blues, passando anche dal R&B, cantando principalmente in lingua inglese.

Successivamente Bertoli entra a far parte della band Jarvis, con la quale nel 2015 vince il premio MTV New Generation Award. Come se non bastasse Francesco, in compagnia del suo gruppo, avrebbe dovuto partecipare a X Factor, venendo selezionato per partecipare al talent show. Tuttavia a causa di diverse problematiche all’ultimo momento i giovani artisti decisero di rinunciare al programma, venendo sostituiti con i Soul System, che vinsero l’edizione.

Solo lo scorso anno, nel 2018, Francesco Bertoli inizia la sua carriera da solista, iniziando a produrre numerosi brani inediti. Pochi mesi fa il cantante avrebbe dovuto pubblicare il suo primo EP, intitolato Eri Una Festa. L’uscita dell’album, tuttavia, è saltata, ciò nonostante è stato pubblicato il suo primo singolo, La Mia Città. Nel 2019, dopo diverse esperienze, decide di partecipare ad Amici 19, dando una svolta alla sua carriera.

Francesco Bertoli ad Amici 19

Dopo la partecipazione saltata a X Factor, e dopo aver iniziato la sua carriera da solista, Francesco Bertoli ha deciso di mettersi nuovamente alla prova con una nuova sfida: Amici 19. Il cantante ha così voluto prendere parte ai casting della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, conquistando nuovamente il cuore del pubblico, e convincendo anche il corpo insegnanti. L’artista è così riuscito ad ottenere un banco all’interno della scuola più ambita d’Italia, e adesso dovrà dare il massimo per dimostrare il suo talento.

Come proseguirà il percorso di Francesco ad Amici 19? Riuscirà il cantante a tenersi stretta la sua maglia e a concorrere per il serale? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Al primo tentativo per la corsa verso il Serale, da quel che sappiamo dalle anticipazioni, Francesco non è riuscito ad ottenere la maglia, ma nella puntata del 22 Febbraio riuscirà finalmente a raggiungere l’obiettivo.

Chi è Francesco Bertoli? Dove seguire il cantante su Instagram

Tutti i fan di Francesco Bertoli possono seguire con estrema semplicità il cantante di Amici 19 tramite la sua pagina ufficiale Instagram. Il giovane concorrente del talent show di Maria De Filippi è già apprezzato da diverse migliaia di utenti, che amano la musica dell’artista e lo supportano passo dopo passo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.