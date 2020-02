News e curiosità su Jacopo Ottonello, cantante della scuola di Amici 19: l’età, la vita privata, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram.

Jacopo Ottonello età

Nato a Savona nel 1999, l’età di Jacopo Ottonello è di 20 anni. Il giovane ha una grande passione per il canto che l’ha portato a tentare il tutto e per tutto con Amici 19, dopo il no a X Factor. Sui social in tante sono si sono innamorate del suo bell’aspetto, oltre che del talento indiscutibile.

Ma andiamo a vedere qualcosa circa la sua vita privata. Jacopo ha o no una fidanzata?

Vita privata e fidanzata

Della vita privata di Jacopo Ottonello sappiamo che ha frequentato la scuola Sandro Pertini e di seguito si è iscritto al conservatorio e approfondire meglio lo studio della musica. Come vedremo in seguito, Jacopo concilia la passione per il canto a quella per lo sport, in particolare il calcio.

E se tante sue fan si stanno chiedendo se Ottonello abbia o meno una fidanzata, la risposta è si! Oltre ad averlo provato attraverso il suo account di Instagram, dove condivide foto in compagnia di Greta (questo il nome della ragazza che le fa battere il cuore), il cantante ne ha parlato nella scuola.

Nel daytime andato in onda su Real Time, Jacopo si è commosso parlando del legame speciale che lo unisce alla sua fidanzata, di cui dice di essere davvero molto innamorato.

Altre news circa la sua vita privata, sappiamo che Jacopo Ottonello lavora già, a differenza di molti suoi coetanei. Il ragazzo è impiegato nell’amministrazione di un cimitero, notizia che ha suscitato grande curiosità tra i telespettatori.

Dove seguire Jacopo Ottonello su Instagram

Tanti giovani utenti si domandano se sia o meno possibile seguire il giovane Jacopo Ottonello su Instagram e come rintracciarlo. Il ragazzo è registrato con il nickname @ottonelloj, sostenuto già da un buon numero di follower.

Nel proprio account ufficiale il ragazzo condivide con i suoi fan, alcune foto che riguardano la sua vita privata. Sappiamo, infatti, sbirciando tramite il suo profilo, oltre alla musica, è un amante del calcio. Gioca nella U.S.D. Quiliano&Valleggia, ma di proprietà del Savona Calcio. Indossa la maglia numero 9 e gioca nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Molte sono infatti le immagini dove si mostra con la chitarra.

Musica e passione per il canto che gli hanno permesso di inseguire il sogno di una vita, chiamato Amici 19.

Jacopo Ottonello ad Amici 19

E Jacopo Ottonello, finalmente, è riuscito a realizzare il desiderio di entrare nella scuola di Amici 19. Il cantante ha ottenuto la maglia da titolare nella prima puntata di sabato 16 Novembre, quando Maria De Filippi ha formato la classe di questa nuova edizione.

Ottonello ha convinto l’intera commissione di canto e di ballo, riuscirà a conquistare anche il pubblico?Adesso però non c’è tempo da perdere, ma piuttosto dimostrare di aver meritato quel banco tanto voluto e sognato per anni.

A Jacopo facciamo il nostro in bocca al lupo per questa nuova avventura ad Amici 19 e facciamo lui i nostri complimenti per aver conquistato la maglia verde del Serale (qui le anticipazioni)!

Novella 2000 © riproduzione riservata.