Chi è Martina Beltrami? Età e Instagram della cantante di Amici 19

Chi è la cantante di Amici 19 Martina Beltrami: età, vita privata e profili social della ragazza.

Chi è Martina Beltrami: età e vita privata

Martina Beltrami è una delle nuove concorrenti di Amici 19. La ragazza ha 19 anni ed è di Rivoli, dove ha frequentato il liceo linguistico. Per lei l’esperienza nella scuola rappresenta un’occasione di riscatto perché si è sempre sentita in difetto rispetto ai suoi coetanei.

Martina è molto legata a una persona, di cui non ha fatto il nome, che però al momento non può vedere perché vive a Torino.

Cantare è la sua passione e con la musica vorrebbe trasmettere a tutti il suo messaggio di fiducia nel futuro. Credere in se stessi è molto importante ed è ciò che Martina vorrebbe far capire.

La cantante ad Amici 19

Martina Beltrami ha ottenuto la maglia di Amici 19 convincendo i professori. Durante uno dei daytime Martina è stata in sala prova e ha raccontato un po’ di se stessa. La giovane, in merito alla persona amata, ha rivelato di essersi portata, insieme ai suoi bagagli, una boccetta del suo profumo.

Martina è molto solidale con Skioffi e infatti lo ha difeso nel momento in cui è stato chiamato al giudizio davanti alla commissione speciale.

I due hanno molto legato ed è per questo che la Beltrami ha preso le sue parti, anche prima di sapere ciò che sarebbe successo per via delle polemiche scaturite nei confronti di Skioffi.

Martina Beltrami ha un profilo Instagram (@martina_beltrami_) che non utilizza molto. Nonostante conti già più di 8mila followers, Martina ha solamente sei foto sul social. La prima risale a maggio, l’ultima a qualche giorno fa, proprio quando è entrata a far parte del talent di Maria De Filippi. Con un post, infatti, ha ringraziato il programma per l’opportunità che le hanno concesso.

Probabilmente, dunque, con la partecipazione ad Amici 19 la sua attività potrebbe aumentare. I social, infatti, sono molto importanti per chi svolge questo mestiere e per chi è in televisione. Martina ha anche un profilo Facebook, tenuto però privato. Solamente gli amici hanno accesso a tutto ciò che condivide.

Grazie alle anticipazioni sappiamo che Martina ha finalmente conquistato la maglia del Serale.

Novella 2000 © riproduzione riservata.