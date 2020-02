Chi è Karina Samoylenko? Età, carriera, vita privata, Amici 19 e Instagram

News e curiosità su Karina Samoylenko, ballerina di Amici 19: l’età, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram.

Karina Samoylenko età e carriera

Nata nel 1996 in Toscana, Karina Samoylenko fin in tenera età ha avuto sempre una grande passione per la danza. Questo fin da subito l’ha portata ad alternare le lezioni scolastiche al ballo, grazie anche al supporto della sua famiglia.

Seppur giovanissima Karina ha già una carriera di tutto rispetto. Talento e determinazione l’hanno portata a raggiungere il sogno di approdare alla scala dopo anni di studio sotto lo sguardo attento di Erna Bonk.

Coronare il sogno di ballerina e intraprendere una carriera di questo tipo porta anche a dei sacrifici importanti. Per questo ha lasciato la città natale per trasferirsi a Milano. Dopo il conseguimento del diploma, inoltre, ha deciso di partire per San Pietroburgo dove ha poi avuto l’onore di unirsi al corpo di ballo del del Teatro Mikhailovsky.

Adesso per la carriera di Karina Samoylenko è giunta un’altra tappa fondamentale: la scuola di Amici 19. Prima di vedere ciò, però concentriamoci su quella che è la sua vita privata.

La vita privata

Della vita privata di Karina Samoylenko non si conosce tantissimo. Per tutta l’infanzia siamo in grado di dirvi che ha vissuto con i suoi genitori, quando poi, per inseguire il suo sogno ha deciso di trasferirsi, come detto prima a Milano e poi per un periodo a San Pietroburgo. Ora è tornata in Italia e per lei è arrivato il momento di farsi conoscere ad Amici 19.

In passato, oltre ad essere ballerina, ha posato come ragazza immagine. Questo le ha permesso di guadagnare e poter così pagare gli studi di danza. Ama molto viaggiare.

Per ciò che riguarda invece la sua vita sentimentale non sappiamo se Karina sia o meno fidanzata. Almeno dai suoi profili social non trapela nulla a riguardo, ma piuttosto sia concentrata sulla sua carriera. Magari ad Amici 19 ci sarà modo di poterla conoscere meglio e scoprire altre informazioni in più in merito alla sua vita privata.

Karina Samoylenko ad Amici 19

È arrivata ad Amici 19 grazie all’intuito della maestra Celentano di scovare nuovi talenti della danza classica. Dopo aver dato lei la possibilità di esibirsi in studio davanti al pubblico e alla commissione, l’insegnante ha deciso di assegnare lei un banco.

Fin dalle prime ore nella scuola Karina Samoylenko sta studiando duramente per migliorarsi e stupire ancor di più professori e pubblico. C’è chi punta già su di lei come protagonista del serale di Amici 19 e noi ovviamente non possiamo che augurarle un grande percorso.

Dove seguire Karina Samoylenko su Instagram

Chi avesse piacere può seguire Karina Samoylenko su Instagram dove è presente il suo account ufficiale. Qui condivide con i fan la sua grandissima passione per la danza, oltre ad aver posato per vari shooting fotografici che mettono in risalto le sue linee.

Non sono presenti immagini circa la sua vita privata.

A Karina giunga il nostro miglior in bocca al lupo, dato che l’avventura ad Amici 19 si è conclusa prima del previsto.

