Andiamo a scoprire chi è Luca Lubrano, il giovane Pietro Savastano in Gomorra-Le Origini. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social

Chi è Luca Lubrano

Nome e cognome: Luca Lubrano

Anno di nascita: 2008

Luogo di nascita: Napoli

Età: 18 anni

Professione: Attore

Instagram: @lucalubrano_

Vita privata

Della vita privata di Luca Lubrano si sa pochissimo, e non per distrazione. L’attore ha scelto consapevolmente una linea di grande riservatezza, evitando esposizioni inutili e racconti personali sui social. Probabilmente vive ancora a Napoli, città alla quale è profondamente legato. In un’epoca di sovra-narrazione, il suo silenzio diventa una forma di identità: a parlare, per ora, è solo il lavoro.

Dove seguire Luca Lubrano: Instagram e social

Chi desidera rimanere aggiornato sui suoi progetti può farlo attraverso Instagram. È il canale principale — e quasi unico — dove l’attore condivide contenuti legati alla carriera, senza eccessi o spettacolarizzazioni della sfera privata.

Carriera

Chi è Luca Lubrano, il giovane Pietro Savastano di Gomorra – Le origini

Quando appare in scena, è chiaro che non si tratta di una scelta casuale. Luca Lubrano è il volto che dà corpo al giovane Pietro Savastano in Gomorra – Le origini, la nuova serie in arrivo da gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Un ruolo pesante, ingombrante, che pochi avrebbero potuto reggere. Lui sì. Gli addetti ai lavori ne parlano sottovoce, ma con convinzione: è uno di quei nomi destinati a tornare.

Un talento cresciuto a Napoli

Nato a Napoli, Lubrano inizia a recitare quando è poco più che un bambino. A otto anni entra nella Scuola di Cinema della città e da lì il percorso prende una direzione precisa: studio, palco, set. Nessuna scorciatoia.

Negli anni si forma tra la Scuola Trianon Viviani e il Nest – Napoli Est Teatro, lavorando con maestri come Roberta Inarta, Davide Iodice e Francesco Di Leva. Un ambiente che non regala illusioni e che, se resisti, ti tempra davvero.

Cinema e televisione, senza salti nel vuoto

Il debutto al cinema arriva nel 2017 con Napoli violata di Ferzan Özpetek. Seguono titoli importanti come Pinocchio di Matteo Garrone, Come prima e Mixed by Erry. Film diversi, ruoli diversi, sempre con la stessa presenza solida.

In televisione il percorso è altrettanto coerente: Generazione 56k, L’amica geniale, L’ultimo spettacolo, Briganti. Nessuna sovraesposizione, nessun personaggio fuori posto. Ed è forse proprio questa continuità a renderlo oggi credibile come giovane Savastano.

Curiosità su Luca Lubrano

Il suo lavoro lo ha portato anche oltre i confini nazionali: ha partecipato al Giffoni Film Festival e a At the Edge(cate) di Los Angeles.

Curiosamente, nonostante il mestiere, Luca mantiene un profilo social molto discreto: il suo Instagram appare poco curato e non risulta attivo su altre piattaforme, quasi a voler lasciare che siano i ruoli e il lavoro a parlare per lui.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.