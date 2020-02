News e curiosità su Matteo Cogliandro, ballerino che ha fatto il suo ingresso ad Amici 19: l’età, la vita privata, Amici 19 e Instagram.

Matteo Cogliandro età e vita privata

Il ballerino di Amici 19, Matteo Cogliandro sappiamo che è originario di Pescara, città in cui viene e che la sua età è di 24 anni.

Della sua vita privata sappiamo che ha iniziato a studiare danza a 10 anni. Ad ispirarlo sua sorella già ballerina. Da sempre è rimasto affascinato da questo mondo e ha iniziato così il suo percorso nel mondo hip hop e modern. Il suo grande talento è stato evidentemente notato anche altrove, tanto che a 16 anni si è trasferito a Londra per frequentare l’Accademia di danza “Rambert school”



Queste sono le uniche informazioni che abbiamo di lui. Per quel che concerne la sua personalità, invece, si definisce impulsivo, vivace e molto empatico.



Ma vediamo ora l’ingresso di Matteo Cogliandro ingresso ad Amici 19…

Amici 19

L’ingresso nella scuola di Amici 19 di Matteo Cogliandro è stato deciso dall’insegnante di danza, Veronica Peparini. L’insegnante dopo aver dovuto fare a meno di Giorgia Lopez, a cui aveva creduto tanto, si è messa subito alla ricerca di un ballerino in grado di poter rispecchiare a pieno il suo stile.

Per tale ragione nelle scorse settimane ha aperto dei casting e in tantissimi si sono presentati con l’intento di poter conquistare un banco nella scuola di Amici 19. Colui che ha colpito maggiormente la Peparini è proprio Matteo, il quale durante lo speciale di sabato 25 Gennaio ha ricevuto la lieta notizia di poter far parte della classe del talent show. La sua esibizione ha stupito sia il pubblico in studio che i suoi nuovi compagni d’avventura.

Matteo Cogliandro poco dopo ha espresso la sua felicità ai microfoni del programma di Maria De Filippi:

“Sono molto contento di essere qua. È una cosa che aspettavo da tanto e non me la sarei aspettata in questo momento. Provo tante emozioni e sono già felicissimo e spero vada per il meglio”.

Ha raccontato. Il suo ingresso nella scuola è avvenuto in cocomitanza a quello di Nicolai Gorodiskii, danzatore di classico.

Ecco infine dove poter seguire Matteo Cogliandro su Instagram…

Dove seguire Matteo Cogliandro su Instagram

I fan di Matteo Cogliandro che detengono un profilo Instagram hanno la possibilità di poter seguire il loro beniamino, cliccando qui.

Con i suoi seguaci ama condividere non solo la sua grande passione per la danza, ma anche attimi di vita privata. Tante sono anche le immagini tratte da servizi fotografici.

A Matteo auguriamo una buona permanenza nella scuola di Amici 19. Sarà lui il prossimo ballerino a conquistare la maglia del Serale? Purtroppo stando alle anticipazioni sappiamo che nella puntata del 22 Febbraio il danzatore sarà ufficialmente eliminato.

