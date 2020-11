Chi è Giulia Matera de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutto ciò che riguarda Giulia Matera, nuova allieva de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel programma di Rai 2 e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Giulia Matera

Nome e Cognome: Giulia Matera

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giuliamatera._

Giulia Matera età, altezza e biografia

Ecco alcuni tratti della biografia di Giulia Matera. La giovane allieva de Il Collegio 5 ha 15 anni d’età, dunque è una classe 2005, ma non conosciamo il luogo e la data di nascita precisa. Al momento quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale.

Non abbiamo alcuna informazione nemmeno per quel che riguarda l’altezza o il peso.

Una informazione possiamo darvi è che studia presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno, città in cui vive con la sua famiglia. E proprio in ambito scolastico e tra gli amici è conosciuta come l’Avvocato. È stata lei stessa, come vedremo, a spiegare i motivi di questo soprannome.

Vita privata

Esattamente come gli altri concorrenti de Il Collegio 5, anche della vita privata di Giulia Matera non si conosce granché. Sappiamo che ha una sorella (forse due da quel che si vede da una foto su Instagram). Dei suoi genitori dice che sono molto severi, ma è consapevole che lo fanno per il suo bene,

Tra le poche cose che sappiamo sulla sua vita privata, come rivelato in precedenza, ama difendere le persone che hanno un carattere più debole del suo. Ad esempio quando sua sorella veniva presa in giro, da alcuni bulletti più grandi di lei, Giulia l’ha difesa.

Come tutte le ragazze della sua età la Matera ama uscire con le amiche e stare il più possibile fuori casa. Ama la libertà, che non spesso le viene concessa dai suoi genitori.

C’è modo di seguire sui social Giulia Matera? Ecco cosa abbiamo scoperto a tal proposito…

Dove seguire Giulia Matera: Instagram e social

Con una piccola ricerca sul web siamo in grado di dirvi che è possibile seguire Giulia Matera su alcuni dei social di maggior rilievo, quali Instagram e Tik Tok. Se nel secondo al momento ha un discreto numero di follower, sul primo invece ne conta oltre 12 mila.

I post pubblicati su Instagram ad oggi non sono tantissimi, il profilo pare sia stato aperto proprio nel mese di Ottobre. Comunque sia, nonostante ciò, è molto curato. Le foto presenti vedono per la maggior parte lei come protagonista principale, sebbene ci sia uno scatto in compagnia di due persone della sua famiglia (non sappiamo se siano le sue sorelle oppure delle cugine).

Giulia Matera a Il Collegio 5

Sebbene sui social sia piuttosto famosa, Giulia Matera ha modo di farsi conoscere al grande pubblico (almeno quello della TV) per la sua partecipazione a Il Collegio 5. Decisa e piuttosto determinata, sicuramente anche lei non ci farà di certo annoiare.

Ecco cosa ha raccontato la studentessa durante la clip di presentazione, prima dei suo arrivo nel docu-reality di Rai 2:

“Sono Giulia, ho 15 anni e non sopporto le ingiustizie. Chiamatemi pure ‘L’avvocato di Salerno’. Io difendo molte persone e lo faccio anche bene, quindi non sono l’avvocato delle cause perse. Sono una ragazza molto determinata, quindi se voglio fare una cosa riesco a convincere gli altri a farla”.

Riguardo alla prima esperienza televisiva a Il Collegio 5 ha detto:

“Al Collegio posso andare incontro anche a regole che non mi stanno bene. Non ho problemi a parlare e dire quello che penso”.

Mentre invece a proposito dei suoi genitori, Giulia Matera ha detto:

“I miei genitori sono molto severi. Io lo so che lo fanno per il mio bene, però, a volte scocciano troppo. Non ho problemi a parlare e a dire quello che penso”.

Nella clip a parlare sono stati anche il papà e la mamma di Giulia, che all’unisono hanno dichiarato:

“È un orgoglio, una ragazza in gamba e positiva. Lei a noi mancherà, noi a lei, non credo proprio”

Hanno raccontato i genitori di Giulia Matera. Intanto scopriamo insieme chi sono tutti gli altri protagonisti di questa quinta edizione del programma…

Gli alunni de Il Collegio 5

I casting de Il Collegio 5 si sono tenuti a metà giugno 2020, ma solo a fine ottobre abbiamo la possibilità di conoscere tutti gli alunni di questa edizione. Vista la delicata situazione che sta affrontando il nostro Paese, la trasmissione si è tenuta nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19.

La classe del 1992 (questo l’anno scelto dagli autori del programma) ha selezionato ben 21 i collegiali. Dopo tanti anni a Bergamo, stavolta la location è differente e si trasferita presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (in provincia di Frosinone).

Scopriamo insieme tutti i nomi che, insieme a Giulia Matera fanno parte della classe del 1992 de Il Collegio 5:

A seguire ecco anche la seconda parte dei concorrenti di questa edizione de Il Collegio 5:

Ora che abbiamo certi gli allievi de Il Collegio 5, abbiamo altre news anche sui docenti di questa edizione. Ad esempio tra i professori ritroveremo Maggi e la Petolicchio, amatissimi nelle scorse edizioni. Tra le altre curiosità del Il Collegio 5 confermata anche Valentina Gottlieb passa di ruolo e ha il compito di insegnare educazione fisica, dopo essere stata professoressa di aerobica.

Se fino ad oggi abbiamo visto la presenza dei sorveglianti, ora arriva anche il personaggio del bidello. Tra le altre novità anche l’introduzione di alcune materie scolastiche, tra esse educazione sessuale o informatica.

Che altro sappiamo ancora de Il Collegio 5? A dar voce alle storie dei protagonisti, dopo Simona Ventura nell’edizione numero 4 ritroveremo, ancora una volta, Giancarlo Magalli.

Infine scopriamo qualcosa di più sul percorso di Giulia Matera a Il Collegio 5.

Il percorso di Giulia Matera

Il 27 ottobre 2020 prende il via il percorso all’interno de Il Collegio 5 di Giulia Matera.

Al momento non sappiamo nulla sul percorso di Giulia a Il Collegio. Dunque non ci resta che seguire con attenzione le puntate del programma di Rai 2.

Prima puntata

Giulia a Il Collegio si è subito messa in mostra tra le concorrenti più preparate. È stata infatti tra le prime ad ottenere la divisa.

Seconda puntata

Insieme agli altri concorrenti, Giulia de Il Collegio è stata protagonista del taglio di capelli. Il momento non è stato piacevole per lei!

