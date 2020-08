Chi è Rocco Hunt? Altezza, figlio, fidanzata, Instagram e canzoni

Rocco Hunt biografia età e altezza

Chi è Rocco Hunt? Vero nome Rocco Pagliarulo, 1 metro e 74 centimetri di altezza, il cantante nasce a Salerno, in Campania, il 21 novembre 1994. Non conosciamo molti dettagli riguardanti la vita famigliare o gli studi, ma sappiamo che i primi passi nel mondo della musica li muove all’età di 11 anni partecipando a gare di freestyle. Nel 2010, sotto lo pseudonimo Hunt MC lancia il mixtape di debutto intitolato A’ music è speranz con la Dint Recordz. Dopo aver cambiato nome in quello che oggi tutti conosciamo, sotto la Honiro Label, pubblica Spiraglio di periferia al cui interno troviamo collaborazioni anche con Clementino.

Nel 2013 firma un contratto con la Sony Music e rilascia Poeta urbano, il suo primo album ufficiale che viene anticipato dai singoli Io posso e Fammi vivere. In seguito esce anche L’ammore overo. Il successo, però, arriva quando partecipa, l’anno seguente, al Festival di Sanremo nella sezione delle giovani proposte con il brano Nu juorno buono. Questo funge come singolo apripista per il secondo disco che ha il titolo di ‘A verità. Oltre alla partecipazione di Clementino, in questo caso troviamo anche altri grandi della musica italiana come Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti e Enzo Avitabile.

Nell’ottobre dello stesso anno viene annunciata la riedizione dell’album che contiene la canzone Ho scelto me. Inoltre, nello stesso mese lo vediamo come ballerino per una notte a Ballando con le stelle. A fine anno, invece, pubblica il libro Il sole tra i palazzi, scritto in collaborazione con Federico Vacalebre. Nel 2015 viene rilasciato Ora o mai più, album di Don Joe che vede la partecipazione anche di Rocco Hunt. Nel 2015 esce il terzo album in studio e nel 2019 Libertà, il quarto disco.

Canzoni

Rocco Hunt, nel corso della sua carriera, ha scritto e cantato diverse canzoni, anche in collaborazione ad alcuni artisti del panorama rap e non. Il sito di Sky TG24 ha raccolto quelle che sembrano essere le cinque canzoni più famose dell’artista:

Nu juorno buono (2014)

(2014) Se mi chiami (feat. Neffa) (2015)

(feat. Neffa) (2015) Fammi scendere (2018)

(2018) Ngopp’ A Luna (2019)

(2019) Cuore Rotto (feat Gemitaiz) (2019)

La vita privata di Rocco Hunt: fidanzata e figlio

Passiamo, ora, alla vita privata di Rocco Hunt, concentrandoci sull’aspetto sentimentale. Della sua fidanzata non abbiamo molte informazioni, ma tramite i profili social capiamo che hanno un forte legame. Questo deriva anche dal fatto che i due hanno un figlio insieme, Giavanni, nato nel 2017, il giorno della Festa del Papà. Secondo quanto riporta Supereva, in un’intervista trascritta da questo sito, ha parlato della sua ragazza:

Va avanti da un po’. Quindi vuol dire che le sta bene se la chiamo cinquanta volte al giorno

Nel luglio del 2019 Rocco Hunt aveva manifestato la volontà di ritirarsi dalle scene, facendo poi un cambio di rotta qualche tempo più tardi, dicendo:

Sono stati i giorni più lunghi e brutti della mia vita. Come prima cosa vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio staff e soprattutto tutti voi per il grande amore che mi avete dimostrato. Le vostre frasi di incoraggiamento, le telefonate ed i messaggi mi hanno aiutato a sentirmi meglio, a capire quanto per voi la mia musica sia importante.

Dove seguire Rocco Hunt: Instagram, Twitter e profili social

Tramite una semplice ricerca su Internet possiamo scoprire che Rocco Hunt possiede tutti i profili social più importanti. Infatti, su Instagram conta oltre 830 mila followers. Qui lo possiamo trovare in vari scatti che lo immortalano in compagnia della sua famiglia, ma anche degli amici e colleghi di lavoro. Invece, su Twitter possiede 364 mila seguaci e anche su questa piattaforma condivide foto del suo bambino e dei suoi lavori. Infine, la pagina Facebook conta quasi 950 mila persone al seguito.

