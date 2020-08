Chi è Shade? Età, carriera e Instagram del cantante di Sanremo 2019

Chi è Shade? Ecco tutto quello che dovete sapere sul cantante in gara a Sanremo 2019, dall’età, alla carriera, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Shade in gara a Sanremo 2019

Tra pochissime ore partirà ufficialmente la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e tutto è pronto per il grande inizio. 24 i Big in gara che quest’anno si sfideranno tra loro, e tanta è l’attesa di conoscere i brani che gli artisti presenteranno sul palcoscenico del’Ariston. Ancora una volta a tornare alla conduzione del Festival c’è Claudio Baglioni, che sarà affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti in gara, come sappiamo, c’è anche Shade, uno dei rapper più in voga del momento. Ma chi è Shade? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul cantante in gara a Sanremo 2019, dall’età, alla carriera, a dove seguirlo su Instagram.

Shade età e carriera

Vito Ventura, in arte Shade, nasce a Torino il 10 dicembre 1987 e la sua età è dunque 31 anni. Ben presto sia avvicina al mondo dell’hip hop, e a soli 16 anni inizia a partecipare a diverse competizioni, vincendo per due volte la selezione piemontese del Tecniche Perfette. Nel 2011 si aggiudica la prima tappa dello Zelig Urban Talent, comparendo così anche a Zelig LAB cabaret.

Nel 2013 Svince il programma MTV Spit condotto da Marracash, e in quel periodo inizia anche a doppiare diversi personaggi di anime del portale streaming VVVVID. Il suo primo lavoro discografico, però, arriva solo nel 2015, quando pubblica l’album Mirabilansia, rendendolo gratuito per il download.

L’anno successivo Shade pubblica il secondo album in studio, Clownstrofobia, ottenendo un ottimo successo. Nell’estate del 2017, col brano Bene Ma Non Benissimo, raggiunge una popolarità incredibile, ottenendo 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, e vincendo il disco di platino. Il pezzo, nel gennaio 2018, inoltre, vince il doppio disco di platino.

A novembre 2017 Shade duetta con Federica Carta sulle note di Irraggiungibile, certificato triplo disco di platino. A giugno 2018 il rapper pubblica la canzone Amore A Prima Insta, che ha anticipato il terzo album in studio Truman, rilasciato il 16 novembre.

Chi è Shade la partecipazione a Sanremo 2019

A dicembre 2018 decide di partecipare alle selezioni di Sanremo 2019, presentandosi in gara con Federica Carta. I due decidono di proporre la canzone Senza Farlo Apposta, conquistando il cuore della giuria e di Claudio Baglioni. La coppia entra così a far parte dei 24 Big in gara a Sanremo 2019, e la loro è una delle performance più attese dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire quali emozioni ci avrà riservato stavolta Shade, in compagnia della Carta.

La canzone anticipa la riedizione di Truman, che conterrà le tracce originali, più 4 bonus track. Il disco sarà pubblicato l’8 febbraio. Scopriamo anche dove seguire Shade su Instagram.

Chi è Shade dove seguirlo su Instagram

È possibile seguire il cantante attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, seguito già da migliaia di fan. Il rapper quotidianamente aggiorna gli utenti sulla sua vita e i suoi progetti, e senza dubbio nei prossimi giorni non mancheranno commenti sull’esperienza a Sanremo 2019.

Non ci resta, a questo punto, che fare un enorme in bocca al lupo a Shade per l’esperienza a Sanremo 2019, e attendere per ascoltare finalmente Senza Farlo Apposta, in duetto con Federica Carta.

Novella 2000 © riproduzione riservata.