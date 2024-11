Andiamo a scoprire chi ha vinto La Talpa: ecco chi è il vincitore della quarta edizione del reality show, che quest’anno è stato condotto da Diletta Leotta.

Ecco chi ha vinto La Talpa

Stasera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del programma condotto da Diletta Leotta. Ma quello che tutti si stanno chiedendo è: chi è che ha vinto La Talpa? Andiamo con ordine e vediamo chi ha vinto il reality show in onda su Canale 5.

Questa sera all’interno della trasmissione non sono mancate le emozioni. I concorrenti ancora in gara hanno infatti dovuto affrontare una serie di difficilissime prove. Tuttavia, in vista della finalissima, non sono mancate diverse eliminazioni che hanno portato il cerchio a stringersi sempre di più. Al termine delle varie sfide e di alcuni test sull’identità del traditore, sono stati eletti i quattro finalisti di questa edizione, che sono risultati essere Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger e Lucilla Agosti.

Ma chi ha vinto dunque La Talpa? Dopo un ultimo tostissimo test, è stato eletto il vincitore di questa edizione: Alessandro Egger. Il modello dunque vince il reality show e porta a casa un montepremi di 38 mila euro.

A breve nel mentre scopriremo anche chi è La Talpa e senza dubbio non mancheranno le emozioni.