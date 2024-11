Poco fa anche Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati eliminati da La Talpa. Prima di lasciare la corte delle spie però la coppia si è scagliata contro Andrea Preti.

Veronica e Andreas eliminati da La Talpa

Non si arrestano i colpi di scena a La Talpa. Questa sera infatti sta andando in onda l’ultima puntata del reality show, durante la quale scopriremo chi sarà il traditore del gruppo. Poco fa così c’è stato un nuovo test e stavolta a essere eliminati sono stati Orian Ichaki, Veronica Peparini e Andreas Muller. Tuttavia poco prima che la coppia lasciasse la corte delle spie è accaduto qualcosa di inaspettato. La coreografa e il ballerino si sono infatti scagliati contro Andrea Preti, che poco prima aveva speso più di 40mila euro del montepremi per avere l’immunità.

A prendere per primo la parola è stato Andreas, che ha affermato: “Preferisco uscire ora piuttosto che non superare un test prendendo un’immunità oggi”. A dire la sua è stata anche Veronica, che ha aggiunto: “Avrei fatto anche fatica a rimanere a dormire qua con alcune persone stasera. Se stiamo attaccando Andrea? Sicuramente non ci sarebbe stata la stessa atmosfera. Meglio se la contendano tra loro giocatori la finale”.

La cena tra i finalisti viene interrotta da Veronica e Andreas che hanno qualcosa da dire ad alcuni compagni 🔥 #LaTalpa pic.twitter.com/1wOH5Pdpyv — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 25, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo Veronica e Andreas hanno raggiunto i finalisti de La Talpa che si stavano godendo la cena. La Peparini così su tutte le furie è tornata a scagliarsi contro Andrea, dichiarando: “Vi volevamo salutare. Goditi questa cena Andrea, spero che ti vada storta per come ti sei comportato. Sono felice di aver capito la persona falsa che sei. Ti sei avvicinato a noi, hai fatto l’amico e non era vero niente. Quando parli di coerenza, sii coerente con te stesso”.

Ma cosa accadrà e chi vincerà il programma quest’anno? Lo scopriremo tra poco.