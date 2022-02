Amici 21, Christian vuole lasciare la scuola e fa la valigia, Maria De Filippi costretta a intervenire (VIDEO)

1 La scelta di Christian di lasciare Amici 21

Per Christian Stefanelli la puntata di domenica 27 febbraio di Amici 21 non è stata per niente facile. Dopo essersi esibito nella gara, il giudice Emanuel Lo gli ha detto di tenere la testa alta quando balla poiché è molto bello e bravo, quindip un peccato che non si mostri totalmente.

Successivamente si è esibito di nuovo e ha ricevuto due commenti negativi da parte di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Entrambe le professoresse infatti hanno detto che secondo loro Christian non è pronto per il Serale del talent. In più dobbiamo aggiungere che John Erik, anche lui ballerino di hip hop, ha conquistato un posto al Serale.

E così dopo la puntata il ballerino ha pensato a lungo a quanto è successo, circa un paio di ore, e ha preso una decisione che abbiamo visto nel daytime di oggi di Amici 21. In pratica Christian, improvvisamente, ha deciso di fare la valigia e andarsene. Subito è intervenuto Alex che ha tentato di fermarlo e farlo ragionare, ma lui è andato avanti per la sua strada.

Vista la situazione molto delica e la presa di posizione del ballerino, Maria De Filippi si è trovata costretta ad intervenire. Ecco cosa gli ha detto…