Chi è Gianmarco Pozzoli? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gianmarco Pozzoli, dall’età, alla vita privata, alla moglie e ai figli, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Gianmarco Pozzoli, dove è nato e quanti anni ha il comico. L’attore nasce a Milano il 24 ottobre 1971.

La sua età è dunque di 50 anni, mentre la sua altezza è pari 1 metro e 80 centimetri circa.

Sconosciuta invece l’informazione circa il suo peso. Il suo segno zodiacale è Scorpione.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Scopriamo adesso cosa sappiamo sulla vita privata del comico. In molti si chiedono se Gianmarco sia sposato. La risposta è sì!

Ma chi è la moglie di Gianmarco Pozzoli? L’attore è sentimentalmente legato ad Alice Mangione, sua collega. I due si sono conosciuti nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. L’11 maggio del 2019 Pozzoli e la Mangione si sono sposati con rito pagano, mentre pochi giorni dopo, il 18 maggio, si sono uniti col rito civile.

Gianmarco e Alice hanno anche due figli, Giosuè nato nel 2015 e Olivia Tosca, nata nel 2017. Ma dove abitano i Pozzoli? Attualmente la famiglie vive a Milano.

Vediamo ora dove poter seguire il comico sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Gianmarco Pozzoli: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Gianmarco Pozzoli sui social, e in particolare su Instagram.

Il comico non ha un profilo personale, ma ha una pagina dal nome The Pozzolis Family, dove insieme a sua moglie condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità.

La pagina è seguita da quasi 500 mila utenti.

Scopriamo adesso cosa sappiamo sulla carriera di Pozzoli.

Carriera

Gianmarco Pozzoli inizia la sua carriera come comico insieme a Gianluca De Angelis intorno alla fine degli anni novanta. I due formano così i Sagapò. Il duo così inizia a prendere parte a diversi programmi televisivi tra cui Convenscion, Zelig Off, Zelig Circus, Paperissima Sprint, Colorado e Geppi Hour. Tra il 2010 e il 2012 al duo si unisce anche Marta Zoboli.

Gianmarco nel mentre dà il via anche alla sua carriera da attore teatrale e cinematografico. Nel 1999 così debutta sul grande schermo, con il film Tutti gli uomini del deficiente. Successivamente interpreta alcuni spot pubblicitari tra cui vari della Granarolo. Dopo una lunga pausa, nel 2011 lo troviamo nel cast di due serie televisive: Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia. In seguito torna al cinema con i film Benvenuti al Nord e Mi rifaccio vivo.

Nel 2016, con la moglie Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli fonda The Pozzolis Family, un progetto social che racconta con dei video comici la vita della sua famiglia.

Programmi e film

Ecco un elenco dei programmi tv in cui abbiamo visto Gianmarco Pozzoli:

Scatafascio (1998)

Convenscion (2002)

TG Rosa (2002)

Zelig Off (2003-2010)Zelig Circus (2005-2011)

Paperissima Sprint (2006)

Colorado (2007-2009)

Geppi Hour (2007)

Scorie (2008)

Per quanto riguarda il cinema, il comico ha preso parte ai seguenti film:

Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella (1999)

Benvenuti al Nord, regia di Luca Miniero (2012)

Mi rifaccio vivo, regia di Sergio Rubini (2013)

Nel 2022 per Gianmarco arriva una nuova occasione, quando entra nel cast di LOL – Chi Ride È Fuori 2.

Gianmarco Pozzoli a LOL Chi Ride È Fuori 2

Il 24 febbraio 2022 arriva su Amazon Prime Video LOL – Chi Ride È Fuori 2. A far parte del cast della seconda stagione del fortunato programma c’è anche Gianmarco Pozzoli, che partecipa insieme a sua moglie Alice Mangione. Alla conduzione troviamo nuovamente Fedez, che stavolta viene affiancato da Frank Matano, uno dei protagonisti della prima edizione.

Le prime 4 puntate di LOL 2 saranno dunque disponibili da giovedì 24 febbraio, mentre le ultime 2 verranno rilasciare giovedì 3 marzo. Proprio in merito alla sua partecipazione al programma di Amazon Prime Video, Gianmarco nel corso della conferenza stampa ha affermato:

“Non mi sono preparato degli sketch, mi sono preparato dei mondi, dei personaggi, ma ero nel panico! Ho visto le edizioni straniere ma non le ho studiate”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di LOL – Chi Ride È Fuori 2 oltre a Gianmarco Pozzoli? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di LOL Chi Ride È Fuori

Oltre a Gianmarco Pozzoli a partecipare a LOL – Chi Ride È Fuori 2 ci sono altri 9 concorrenti. Ecco di chi si tratta:

Ma vediamo cosa sappiamo sul percorso di Gianmarco Pozzoli a LOL – Chi Ride È Fuori 2.

Il percorso di Gianmarco a LOL 2

Il percorso di Gianmarco Pozzoli a LOL – Chi Ride È Fuori 2 inizia giovedì 24 febbraio 2022. Ma come se la caverà il comico? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

