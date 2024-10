Questa sera è andato in onda un nuovo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti e in molti potrebbero chiedersi chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show il 4 ottobre 2024?. Ecco la risposta e la classifica completa.

Il vincitore di Tale e Quale Show il 4 ottobre 2024

Nel corso dell’appuntamento dedicato alle imitazioni dei cantanti più famosi, Carlo Conti ha accolto il pubblico promettendo grandi emozioni. I concorrenti di questa edizione si sono sfidati senza esclusione di colpi e sono riusciti, chi più chi meno, a sorprendere il pubblico. Ma chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show il 4 ottobre 2024?

Prima di scoprirlo dobbiamo fare un passo indietro e ricordare che ci sono state molte imitazioni divertenti. Possiamo citare quella di Carmen Di Pietro nei panni di Paola e Chiara, così come quella di Feysal Bonciani nei panni di Lionel Richie. Altre sono state emozionanti e a far parte di questo gruppo troviamo Giulia Penna come Anna Tatangelo e Roberto Ciufoli come Enzo Jannacci.

Per scoprire chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show il 4 ottobre 2024, quindi, dobbiamo prima vedere la classifica. Qui di seguito vi riportiamo quella con la somma totale dei voti decisi dai giudici a fine serata:

Carmen Di Pietro 26 punti

26 punti Roberto Ciufoli 38 punti

38 punti Justine Mattera 43 punti

43 punti Massimo Bagnato 46 punti

46 punti Giulia Penna 51 punti

51 punti Thomas 53 punti

53 punti Amelia Villano 55 punti

55 punti Simone Annicchiarico 64 punti

64 punti Verdiana 75 punti

75 punti Feysal 79 punti

79 punti Kelly Joyce 84 punti

Quindi la risposta alla domanda ‘chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show il 4 ottobre 2024‘, dopo aver visto la classifica, è Kelly Joyce.