Andiamo a conoscere Feysal Bonciani, attore e cantante noto per Jesus Christ Superstar, partendo dalla biografia, l’età, dove abita, la sua carriera, i social e tutte le informazioni su di lui.

Chi è Feysal Bonciani

Nome e cognome: Feysal Bonciani

Data di nascita: 14 gennaio 1990

Luogo di nascita: Firenze

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponbile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore e cantante

Fidanzata: Feysal dovrebbe essere single

Figli: Feysal non ha figli

Tatuaggi: Feysal non ha tatuaggi

Pagina Facebook: OllydayMusic

Chi Feysal Bonciani, cosa fa nella vita, dov’è nato, dove abita e tutte le informazioni sulla sua vita. Di origini somale, Feysal è nato in Italia, e per la precisione a Firenze, il 14 gennaio 1990. Ha quindi 34 anni di età ed è del segno zodicale del Capricorno. Non conosciamo la sua altezza e nemmeno il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Feysal è cresciuto a Grassina con i suoi due fratelli Niccolò e Alessandro. Da sempre appassionato di canto, i suoi studi hanno riguardato proprio questa disciplina. Proprio in Toscana approfondisce canto e recitazione per poi studiare anche a Torino e Milano.

Gli studi di Feysal sono avvenuti anche all’estero. Infatti ha studiato a Londra cantautorato e ha cantato come interprete fisso durante le partire del Tottenham. Inoltre sa anche suonare la chitarra.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Feysal Bonciani non abbiamo informazioni, non sappiamo infatti se sia sposato, fidanzato o single. E non sembra nemmeno avere figli.

Sappiamo che è un grande tifoso di calcio, in particolare della Fiorentina, squadra della sua città di nascita.

Dove seguire Feysal Bonciani: Instagram e social

Volete seguire Feysal Bonciani sui social? Se cercate il suo profilo Instagram purtroppo dobbiamo dirvi che al momento non esiste. L’attore e cantante è infatti molto attento alla privacy.

Non esiste nemmeno la sua pagina Wikipedia, mentre risulta una pagina Facebook con il suo nome che però non è molto aggiornata.

Carriera

Feysal Bonciani lavora come attore e cantante, in particolare nei musical.

Jesus Christ Superstar

La carriera di Feysal Bonciani è iniziata nel 2014 quando il regista Tim Rice lo scelse per il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Ha quindi iniziato a collaborare con la compagnia teatrale esibendosi in più di 400 repliche in giro per l’Europa toccando grandi palchi come Heineken Music Hall di Amsterdam e l’Arena di Verona.

Grazie al musical ha vinto vinto il Premio Internazionale Ennio Flaiano come Migliore Interpretazione. Nel frattempo ha continuato a perfezionarsi frequentando un corso di Songwriting a Londra nel prestigioso lnstitute of Contemporary Music & Performance.

Feysal Bonciani si è dedicato anche ad altri progetti. Nel 2018 ha cantato per la squadra di calcio del Tottenham nelle partite allo stadio di Wembley. E nel 2020 è stato uno dei doppiatori nella serie documentario di Netflix Song Exploder: canzoni al microscopio.

I fatti vostri

Feysal è stato anche ospite in vari programmi italiani come Splendida cornice di Geppi Cucciari e I fatti vostri di Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Feysal Bonciani a Tale e quale show 2024

Una nuova esperienza per Feysal Bonciani arriva nel 2024 con Tale e quale show in cui partecipa nelle vesti di concorrente.

Vediamo quindi chi sono i concorrenti e il cast.

I concorrenti di Tale e quale show 2024

L‘edizione 2024 di Tale e quale show vede sempre alla conduzione Carlo Conti. I giudici sono i confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Mentre c’è la novità di Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi. Il quarto giudice invece cambia ad ogni puntata.

Parlando dei concorrenti, per gli uomini abbiamo: Roberto Ciufoli, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Simone Annichiarico.

Le donne invece sono: Kelly Joyce, Carmen Di Pietro, Giulia Penna, Amelia Villano, Justine Mattera e Verdiana Zangaro.

Il percorso di Feysal Bonciani a Tale e quale

Parte venerdì 20 settembre l’avventura di Feysal Bonciani a Tale e quale show.