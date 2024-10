Quali sono le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, in onda venerdì 11 ottobre? Ecco le news

Anche questo appuntamento con la trasmissione di Carlo Conti si è concluso, ma non prima di aver sorteggiato le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 11 ottobre 2024.

Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata

L’appuntamento con il programma guidato da Carlo Conti è stato ricco di emozioni e di momento alquanto divertenti. Basti pensare all’imitazione di Carmen Di Pietro, la quale si è cimentata in una performance alla Paola e Chiara. Ovviamente non sono mancati i commenti ironici dei giudici, in particolar modo da parte dell’amico Cristiano Malgioglio.

A fine serata, dopo aver scoperto chi ha vinto grazie alla classifica, sono state estratte a sorte le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show, che il pubblico a casa e in studio vedrà venerdì 11 ottobre 2024. Qui sotto possiamo leggere la lista completa:

Amelia Villano sarà Dua Lipa

sarà Justine Mattera sarà Madonna

sarà Carmen Di Pietro sarà Rosanna Fratello

sarà Verdiana sarà Antonella Ruggero

sarà Roberto Ciufoli sarà Dargen D’Amico

sarà Simone Annichiarico sarà Mick Jagger

sarà Giulia Penna sarà Elodie

sarà Massimo Bagnato sarà Al Bano e Romina

sarà Thomas Bocchimpani sarà Tiziano Ferro

sarà Kelly Joyce sarà Tina Turner

sarà Feysal Bonciani sarà Rocky Roberts

Queste dunque le imitazioni che vedremo nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2024. Ricordiamo ancora una volta che la diretta Rai 1 inizierà venerdì 11 ottobre, mentre in streaming sarà disponibile su RaiPlay.