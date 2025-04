Dopo Francesco chi sarà il nuovo Papa? Sono emersi i nomi dei possibili successori e tra questi ci sono anche due italiani.

Come avviene il Conclave

Oggi è giunta la triste notizia della morte del Santo Padre. In tanti ora si stanno domandando quale sarà il protocollo da seguire e chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco?

Ebben il canone 349 del codice di diritto canonico fa sapere che i cardinali costituiscono un collegio “peculiare”. A loro spetta l’elezione del Romano Pontefice. Questa modalità si svolge come scritto nella costituzione apostolica ’Universis Dominici Grecis’ scritta da Papa Giovanni Paolo II e poi emendata dai successori.

Una prima novità introdotta da Benedetto XVI riguarda il quorum che il candidato deve raggiungere. Per essere eletto deve avere un numero superiore ai 2/3 degli aventi diritto. Se alla 33esima o 24esima votazione non si raggiunge la soglia, questa viene ristretta al ballottaggi tra i due nomi che hanno ottenuto più preferenze dopo l’ultimo spoglio.

Presenti tra i papabili tutti coloro che non hanno ancora compiuto 80 anni. Al collegio, attualmente è composto da 136 cardinali. Quindi serviranno almeno 91 preferenze per scoprire chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco.

Celebrate le esequie del Pontefice defunto, tra il giorno 15 e 20 dalla morte, gli elettori si ritroveranno nella Basilica di San Pietro per prendere parte alla celebrazione, che prende il nome di ’messa votiva pro eligendo papa’. Funzione che deve tenersi al mattino, così al pomeriggio può svolgersi la processione che precede la costituzione del conclave che ha come punto d’arrivo la Cappella Sistina.

Al termine del cammino i cardinali emettono il solenne giuramento, in cui si impegnano a mantenere il segreto su quanto accadrà da quel momento in poi. Quando l’ultimo cardinale ha pronunciato la formula “extra omnes” coloro che non sono elettori lasciano la Cappella Sistina.

Da questo momento i cardinali restano isolati rispetto al mondo esterno fino all’elezione del Papa. Avranno a disposizione alcuni sacerdoti per le confessioni e due medici per questioni di salute.

Chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco?

L’età media degli elettori sarà di circa 70 anni. Ma quindi chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco? Sono già emerso i nomi dei possibili successori.

Come ripreso da Il Quotidiano Nazionale il nome più forte è quello del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. A quanto pare anche l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi.

Tra gli altri il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, pro-prefetto del dicastero dell’evangelizzazione. È diventato cardinale con Benedetto XVI e anche Papa Francesco l’ha molto apprezzato. Poi ancora il prefetto del dicastero per la cultura e l’evangelizzazione José Tolentino de Mendoça. Un altro nome sarebbe anche quello di Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo metropolita di Kinshasa (capitale del Congo).

Tra gli altri nomi anche l’arcivescovo di Marsiglia l’algerino Jean-Marc Noël Aveline. Outsider potrebbero essere il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e il lussemburghese Jean-Claude Hollerich.

Servirà tempo quindi per sapere chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco e quindi il suo successore.