Giunge la triste notizia dal cardinale Kevin Farrell: è morto Papa Francesco. Ecco il comunicato ufficiale reso noto poco fa.

Papa Francesco è morto

Poco fa è arrivato il triste annuncio dal cardinale Kevin Farrell. Quello che mai avremmo voluto leggere. Con dolore ha reso noto che Papa Francesco è morto. Il Santo Padre aveva 88 anni. Durante il suo pontificato ha portato avanti diversi messaggi importanti, uno su tutti la fine di tutte le guerre, tra i tantissimi.

Nel 2021 Papa Francesco aveva affrontato un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. In seguito a marzo 2023 Bergoglio ha avuto una brutta infezione respiratoria e a distanza di pochi mesi, a giugno, si era sottoposto a un’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Intervento riuscito senza complicazione che aveva portato poi al suo ritorno a casa diversi giorni dopo. A febbraio 2024 l’ultimo ricovero per il riacutizzarsi di una bronchite con conseguente infezione polimicrobica alle vie respiratore.

Il mese scorso. il 23 marzo, Papa Francesco aveva lasciato il Policlinico Gemelli e si era concesso la convalescenza limitando i suoi impegni. Ieri l’ultima apparizione, durante la Santa Pasqua. Ha incontrato il vicepresidente degli USA, Vance. Poi il saluto dalla Loggia delle Benedizioni per il tradizionale Urbi et orbi e la solenne benedizione.

“Cari fratelli e sorelle, Buona Pasqua. Incarico il Maestro delle Cerimonie di leggere il messaggio”, queste le poche parole pronunciate da Papa Francesco. Al suo posto poi è stato Monsignor Diego Ravelli a proseguire la lettura. Il Pontefice ha fatto un giro con la papamobile, come se fosse il suo ultimo saluto ai suoi amati fedeli, che oggi lo piangono con tristezza.

Stamattina la notizia: Papa Francesco è morto (QUI le cause della scomparsa). Come dicevamo il cardinale Farrell ha dato la notizia e l’ha fatto pubblicando queste parole cariche di tristezza e gratitudine per un Papa che ha sempre teso la mano tutti:

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco”, si apprende dal comunicato.

Sua eminenza ha proseguito la nota ufficiale, spiegando come ripreso anche dal sito ANSA:

“Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Con profonda tristezza ci uniamo intorno a tutti coloro che hanno voluto bene a Papa Francesco.