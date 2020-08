Ecco chi sono i vincitori di Miss Grand Prix e Mister Italia 2020

Miss Grand Prix 2020 e Mister Italia 2020: ecco chi sono i vincitori del concorso organizzato dalla Claudio Marastoni e tenutosi a Pescara.

La nuova Miss Grand Prix 2020 è la bellissima Camilla De Berardinis, incoronata ieri sera tra gli applausi allo Stadio del Mare di Pescara dove è andata in scena la finale nazionale di uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia.

Con lei sul palco anche il nuovo Mister Italia 2020, scettro che è andato nelle mani del 24enne di Torre del Greco Giuseppe Moscarella. I due concorsi, entrambi organizzati dalla “Claudio Marastoni”, sono da sempre trampolino di lancio per grandi nomi della televisione, del cinema e della moda.

Chi sono i due vincitori

Camilla e Giuseppe hanno sbaragliato un’agguerrita concorrenza. Dopo le selezioni on the web svoltesi durante il periodo del lockdown, entrambi si sono trovati a Pescara per le pre-finali e le finali nazionali dei due concorsi.

Ventiquattro le finaliste di Miss Grand Prix, trentadue i finalisti di Mister Italia (tra cui il pescarese di Spoltore Samuel Dalloni).

Camilla De Berardinis, 16 anni, studentessa all’istituto tecnico per il turismo, ha provato l’ebbrezza del trionfo nella sua città davanti a tanti amici e famigliari accorsi sabato sera sul lungomare.

“È stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di vincere. Ero già felice di aver partecipato”, le prime parole della neo reginetta che succede nell’albo d’oro alla marchigiana Saida Habibi. “La prima dedica va ai miei genitori, Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico sabato sera a fare il tifo per me. Stanotte ho dormito con la corona accanto a me nel letto. Ora voglio godermi la vittoria, poi penserò al futuro. Mi piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è Naomi Campbell”.

Gioia e incredulità anche nelle parole del neo Mister Italia 2020, Giuseppe Moscarella.

“Sono sincero, non pensavo di vincere, devo ancora realizzare. Non ho chiuso occhio tutta notte, forse adesso comincerò a rendermi conto di essere il nuovo Mister Italia”.

Studente universitario (a settembre si laurea in Economia e Management delle imprese internazionali), Giuseppe Moscarella coltiva un sogno.

“Vorrei affermarmi nel mondo del cinema come attore. I miei modelli sono Sylverster Stallone e Raul Bova, e il sogno è quello di volare ad Hollywood per formami professionalmente negli Studios. Attualmente frequento l’Accademia a Napoli”.

Ventiquattro anni di Torre del Greco, Giuseppe è molto legato alla sua terra.

“Sono nato e ho sempre vissuto a Torre del Greco, la città dei coralli. Facendo l’università e l’accademia, vivo però buona parte della settimana a Napoli, quindi mi sento un napoletano a tutto tondo. Dedico questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo da Torre del Greco, ma in primo luogo lo dedico a mia madre”.

Tutte le fasce assegnate

Oltre ai due titoli principali, nel corso della serata sono state assegnate altre prestigiose fasce di bellezza.

In campo maschile, la fascia di Mister Italia Talento è finita sulle spalle dello scrittore veneziano Francesco Rossi, che ha commosso il pubblico recitando una delle sue poesie ispirate alla propria vicenda autobiografica.

La fascia di Mister Italia Fiction è andata al catanese Federico Tomasello. Quella di “Un bello per il cinema” è andata al milanese Ervis Sufaj.

Premiati anche:

il ravennate Matteo Piovan (“Il modello d’Italia 2020”)

(“Il modello d’Italia 2020”) il sondriese Luca Barbusca (“Il volto più bello d’Italia 2020”)

(“Il volto più bello d’Italia 2020”) il romagnolo Nicola Anzalone (“L’uomo ideale d’Italia 2020)

(“L’uomo ideale d’Italia 2020) il napoletano Eduardo D’Ammora (“Mister Italia on the web 2020”)

In campo femminile premiate:

la reggiana Alessia Biagini (“Miss Grand Prix Fiction 2020”)

(“Miss Grand Prix Fiction 2020”) la teramana Imane Bassou (“Miss Grand Prix Moto 2020”)

(“Miss Grand Prix Moto 2020”) la romana Camilla D’Ottavio (“Miss Grand Prix Fitness 2020”)

(“Miss Grand Prix Fitness 2020”) la maceratese Vittoria Gianfreda (“Miss Grand Prix Auto 2020”)

(“Miss Grand Prix Auto 2020”) la modenese Ilenia Di Chiara (“Miss Grand Prix Talento 2020”)

(“Miss Grand Prix Talento 2020”) la milanese Cristina Conelli (“Miss Grand Prix Calcio 2020”).

Il titolo di Miss Grand Prix on the web 2020 è stato assegnato alla pisana Alessia Logli. Nel corso della serata sono state anche assegnate due fasce di Mister Italia Forever a Raffaele Miraglia (partecipante nel 2018 ed ora affermato modello per Rocco Barocco) e Angelo Conforti (lanciatissimo nel mondo del cinema e premiato con la fascia di Mister Italia Forever Cinema).

La notte delle Stelle

Quella di sabato sera è stata per Pescara una fantastica notte delle stelle. Tanti infatti i nomi di richiamo del mondo dello spettacolo radunati dal patron della manifestazione Claudio Marastoni sul lungomare per l’atto conclusivo di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020.

A cominciare da Jo Squillo, ormai collaudata conduttrice dell’evento, fino ai presidenti di giuria Anna Falchi e Beppe Convertini che hanno intervistato i finalisti e le finaliste nei palpitanti attimi che precedevano l’elezione.

Presenti sul palco anche i vincitori dell’edizione 2019 (la marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi), oltre a tanti ospiti tra i quali lo stilista Rocco Barocco, il sensitivo dei VIP Solange, le attrici Sofia Bruscoli, Raffaella Di Caprio e Clarissa Leone e il modello Marcelo Fuentes.

Non è mancata la musica con l’esibizione di Serena Di Bari (che ha eseguito il nuovo singolo “Check”) e del rapper veneto Soniko che ha fatto ballare il pubblico con la sua hit “Baila caliente”.

Anche il mondo istituzionale non ha voluto mancare all’evento, con in prima il fila il sindaco di Pescara Carlo Masci.

