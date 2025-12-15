Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario, la campionessa Vittoria Licari ha risposto correttamente a tutte le 15 domande e ha vinto così il milione.

Vinto il milione a Chi vuol essere milionario

In questi giorni su Canale 5 è partita la nuova edizione di Chi vuol essere milionario, che quest’anno sta sperimentando la formula del torneo. Ancora una volta il celebre quiz show condotto da Gerry Scotti sta appassionando tutto il pubblico e ieri sera, nel corso della nuova puntata, non sono mancate le emozioni. A partire per una scalata al milione è stata Vittoria Licari, ex docente al Conservatorio e a oggi in pensione. La donna di 69 anni, milanese, ha così risposto correttamente a tutte le 15 domande e ha vinto dunque il milione.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, ex corteggiatore vittima di un brutto incidente

Grande gioia ieri a Chi vuol essere milionario. Nel corso delle 1692 puntate del quiz è solo la quinta volta che un concorrente riesce a portare a casa l’intero montepremi. La Licari nel mentre, dopo aver trionfato, è stata raggiunta da Il Corriere della Sera e ha così rilasciato alcune prime dichiarazioni. Queste le parole della vincitrice:

“Come si sta con un milione di euro sul conto in banca? Molto rilassata. Diciamo che mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici. Che regalo mi farò? Amo viaggiare. Volevo fare una crociera intorno al mondo, però non ho trovato le rotte che mi piacciono. A maggio invece andrò a Berlino dove non sono mai stata, un viaggio incentrato su un concerto molto bello dei Berliner”.

Grandi emozioni dunque ieri a Chi vuol essere milionario. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del quiz show? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.