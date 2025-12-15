In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che è rimasto vittima di un brutto incidente stradale.

Paura per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Giornate difficili, queste, per un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Gennaro D’Angelo. Come i fan storici senza dubbio ricorderanno, l’ex volto del dating show era stato tra i pretendenti di Valentina Dallari. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma di Canale 5, Gennaro ha però fatto la conoscenza di Noemi Ceccacci, ex corteggiatrice di Marco Fantini. A quel punto i due si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati. A oggi la coppia ha anche dato alla luce una bambina e tutto pare procedere a meraviglia.

In questi giorni però Gennaro è rimasto vittima di un brutto incidente stradale a Roma. A quel punto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha subito un’operazione e poco a poco, per fortuna, sta iniziando a recuperare le forze. Nel mentre sui social Noemi ha scritto un lungo post, dopo aver tirato un sospiro di sollievo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quando la vita ti cambia in una frazione di secondo, quando la tua vita ti sembra persa, quando hai paura che tutto quello che avevi cade a pezzi. Poi Dio, l’universo, chiamatelo come preferite, decide di darti un’altra occasione, capisci che tutto ciò che ti preoccupava era così futile. E inizi ad attaccarti alla vita più che mai. Ci è stata data un’altra occasione, opportunità di rendere la nostra vita ancora più bella. Apprezziamo tutto quello che abbiamo, perché poi potrebbe cambiare tutto in un secondo. Ti amiamo all’infinito amore mio. Grazie per essere stato così forte e di non averci lasciato. Non vediamo l’ora che tu possa tornare a casa. Sei l’unica forza che ho”.

A oggi dunque Gennaro si sta riprendendo. Tuttavia l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha vissuto un forte spavento e lui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.

