Durante la puntata di questa sera, Lorenzo è caduto in un profondo sconforto e si è allontanato dalla diretta

Nel bel mezzo della diretta del Grande Fratello, Lorenzo ha vissuto un momento di profondo sconforto che l’ha portato ad allontanarsi con Shaila, mentre la puntata procedeva.

Momento di profonda crisi per Lorenzo

Questa sera al Grande Fratello, Lorenzo ha vissuto un momento di forte crisi. Durante la puntata in diretta, il concorrente ha perso il controllo lanciando una sedia.

Subito dopo, visibilmente provato, ha deciso di allontanarsi dal salotto, seguito da Shaila, dimostrando di aver bisogno di un momento di isolamento per ritrovare la calma.

La sua reazione è avvenuta in un contesto di tensione crescente, con il pubblico del web che ha interpretato il gesto come una manifestazione di frustrazione nei confronti dell’attenzione riservata a Helena da parte del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste.

Infatti, nel corso della puntata, Helena è stata protagonista di diversi momenti, ricevendo anche parole di sostegno che potrebbero aver infastidito Lorenzo, che apertamente non sopporta la coinquilina.

L’allontanamento di Spolverato lo ha portato anche a perdersi un momento cruciale della serata: l’uscita di Bernardo. Mentre in salotto si consumava l’addio del concorrente eliminato, Lorenzo era ancora fuori con Shaila, visibilmente in crisi. Proprio dopo l’eliminazione, Alfonso ha deciso di intervenire e si è collegato con i due per comprendere meglio cosa stesse accadendo.

In lacrime, Lorenzo ha confessato di sentirsi sopraffatto dalla situazione, dichiarando: “Non mi sento capito, mi sento un po’ schiacciato, sono stanco“. Il conduttore ha cercato di tranquillizzarlo, sottolineando il suo valore all’interno del gioco e incoraggiandolo a ritrovare lo spirito con cui ha iniziato questa avventura.

Dopo aver ascoltato il conduttore, Lorenzo ha dichiarato di aver trovato conforto nelle sue parole ed è così rientrato in casa, partecipando al resto della puntata.