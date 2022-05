Innovation Instinct su Mediaset Infinity

Andare alla scoperta delle aziende attraverso gli influencer. È questa Innovation Instinct, la nuova docu-serie Mediaset Infinity che unisce TV e digitale.

Ogni puntata ospiterà un personaggio del Web e un’azienda. Si racconterà come il digitale e l’innovazione hanno rivoluzionato i loro mercati di riferimento, permettendone crescita ed evoluzione.

Il 30 maggio ’22 uscirà la nuova puntata con protagonista la celebre influencer Chiara Carcano. Chiara è conduttrice televisiva, ex Donna Avventura e postina di C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Il programma si pone come innovativo strumento di comunicazione per aziende e personaggi del Web. Dà loro per la prima volta l’opportunità di raccontarsi in prima persona.

Chiara Carcano negli studi di Innovation Instinct

L’idea di questo format nasce dalla volontà di Luca Carcano, regista prima in Mediaset e Sky e oggi CEO di Recarcano srl, una casa di produzione che valorizzi i giovani, realizzando idee e creando format innovativi e socialmente utili.

“Era da tempo che immaginavo una comunicazione nuova, innovativa, che legasse la ormai storica forza televisiva alla più nuova energia dei contenuti Web, permettendo ad aziende e personaggi di raccontarsi, finalmente senza filtri”, ha dichiarato. “Il digitale ha portato solo cose negative, o può avere un risvolto positivo nella quotidianità? Allora abbiamo voluto dare una risposta in un viaggio a 360 gradi nel mondo dei lavori cosiddetti 2.0. L’influencer o il volto noto viene scelto assieme all’azienda leader di mercato, approfondendo tematiche legate al mondo dell’innovazione e mostrando il proprio know how e il proprio percorso di crescita”, ha aggiunto il giovane regista.

Intervista a Chiara Carcano

Abbiamo cercato di approfondire la mission di Innovation Instinct, che vanta alla conduzione Luca Macellari Palmieri, key opinion leader, marketing e digital advisor, online influencer nonché appassionato d’innovazione e tecnologia, direttamente con la protagonista Chiara Carcano.

Cosa ti ha convinto del progetto?

“Il motivo per cui ho partecipato a questo progetto è perché credo nello sviluppo digitale, e credo che questo format sia molto interessante. Perché dà modo non solo di far vedere le aziende tecnologiche, ma anche i lavori digital, mostrando un mondo che spesso è sottovalutato da parte di tante persone, che minimizzano il lavoro che ci sta dietro. Perché ad oggi tutti i lavori che ruotano attorno al mondo digitale sono dei veri e propri lavori”.

Che valore aggiunto pensi di aver portato?

“Il valore aggiunto che spero di aver portato nella puntata disponibile dal 30 maggio è aver mostrato un lato del mio lavoro, facendo conoscere il mondo dell’influencer marketing, gli effetti positivi che ha portato alla mia carriera professionale e il valore positivo dei social network, attraverso cui sono riuscita a realizzare tanti piccoli sogni, diventando talvolta anche un punto di riferimento per tante ragazze e giovani”.

L’importanza dei social

Social e digitale, quindi, hanno risvolti positivi?

“Per quanto riguarda il mio lavoro di influencer marketing sicuramente il digital mi ha aiutato a realizzare i miei sogni, anche televisivi. Grazie ai social mi sono fatta conoscere. I social sono in un certo senso il mio curriculum vitae. Inoltre ho vissuto anche un buonissimo riscontro nei miei confronti da parte delle aziende, che investendo sul mio profilo, sul mio essere genuina, sono riuscite a raccontare appieno il mio modo di essere, dimostrando quanto l’unione tra mondo aziendale e influencer, se portata avanti coerentemente, può fare da cassa di risonanza per messaggi positivi e aiutare nelle vendite”.

Chiara Carcano con il conduttore di Innovation Instinct

Quindi oggi è impensabile creare un brand o un’azienda senza partire da una forte base digitale?

“Ne sono la prova vivente. Insieme alla mia socia Arianna Bertoncelli ho provato a realizzare un’azienda di costumi e di gioielli partendo dalla nostra base social. Stiamo avendo un buon riscontro, ed è un lavoro che mi appassiona perché riesco a esprimere il mio mondo e il mio modo di vedere la moda. È bello vedere che le proprie creazioni sono apprezzate anche da parte di chi segue”.

a cura di Victor Venturelli

