Importantissima notizia oggi da parte di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha fatto sapere tramite i suoi social che ha assunto il controllo del suo marchio.

Chiara Ferragni prende il controllo del brand

Un vero e proprio messaggio a sorpresa quello riportato oggi da Chiara Ferragni sui suoi social. L’imprenditrice digitale ha condiviso prima un messaggio ricevuto su WhatsApp e poi un suo pensiero sentito. Ha fatto sapere ai follower di essere diventata, per la prima volta, azionista di maggioranza del suo brand:

“Ai nuovi inizi e a qualunque cosa possano essere“, si legge nel post pubblicato. Come detto tutto è iniziato da un sms arrivato sulla piattaforma di messaggistica istantanea, che riportava scritto quanto segue: “Congratulazioni Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand“.

A seguire Chiara Ferragni ha aggiunto le sue prime dichiarazioni dopo questo importante passo effettuato per il suo nuovo inizio e il seguito della sua carriera:

“Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand”. Nel suo discorso l’ex moglie di Fedez ha fatto sapere che: “Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va”.

Questa svolta nella carriera di Chiara Ferragni per lei è molto significativa e chi ha tenuto a spiegare cosa rappresenta per lei nel concreto: “È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome”. Ha aggiunto di non avere alcuna intenzione di raccontare favole che non esistono, ma l’idea di volere provare a costruire qualcosa di nuovo, con fatica, lucidità e responsabilità.

“Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire”, ha concluso Chiara Ferragni.

Così quindi l’influencer ha rivelato il suo “nuovo inizio”.