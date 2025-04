Durante l’ultima puntata del suo podcast, Fedez ha lanciato una nuova bordata contro la conduttrice Myrta Merlino: “L’apice della carriera è stato far riprendere il mio cane mentre cag**a”.

La frecciata di Fedez a Myrta Merlino

Non solo l’annuncio del nuovo singolo estivo con Clara dal titolo “Scelte stupide”, Fedez è tornato a far parlare di sé per una frecciatina nei confronti della conduttrice Myrta Merlino. Non è la prima volta, a dire il vero, che il rapper lancia bordate alla presentatrice e stavolta non si è risparmiato, ancora una volta.

Tutto si è verificato nella puntata uscita nella giornata di oggi di Pulp Podcast. L’appuntamento con Fedez e Mr. Marra era dedicato al caso Pierpaolo Pasolini con l’intervento di alcuni ospiti come l’avvocato Stefano Maccioni, che da più di 10 anni si batte per la riapertura del caso e fare luce su questa vicenda.

In chiusura di puntata, però, Fedez ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, quando ha tirato in ballo proprio Myrta Merlino, alla quale ha lanciato una frecciata dopo l’altra:

“Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una c***o di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre ca***a, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr)? Chiudo così. Grazie Myrta”. Il finale come vediamo e detto dai conduttori è stato bippato mentre Fedez è scoppiato a ridere.

Non tutti sanno forse, ma Fedez ha riferimento al 30 dicembre 2020 quando Myrta Merlino ha ricevuto l’onorificenza da Sergio Mattarella. La conduttrice infatti è stata insignita Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento importante e di certo autorevole.