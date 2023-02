Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il gesto di Chiara Ferragni in diretta a Sanremo

Forti emozioni questa sera nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2023. Protagonista assoluta della diretta è stata Chiara Ferragni, che come era prevedibile ha conquistato il cuore del web e del pubblico. Dopo aver lasciato senza fiato con i suoi splendidi outfit, l’imprenditrice digitale ha letto un bellissimo monologo, scritto di suo pugno, che ha commosso i telespettatori. L’influencer ha infatti scritto una lettera alla sé stessa bambina, e non sono mancate le lacrime.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Chiara ha lasciato nuovamente tutti senza parole, quando ha deciso di aprire in diretta tv un profilo Instagram ad Amadeus. Come in molti sapranno fino a questo momento il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana ha sempre condiviso il suo account con la moglie Giovanna Civitillo.

Questa sera così Chiara Ferragni ha deciso di aprire il profilo Instagram di Amadeus, che nel giro di una manciata di minuti ha fatto il boom di follower. Nel giro di soli 15 minuti l’account ha raggiunto ben 440 mila seguaci, e senza dubbio nelle prossime ore potrebbe arrivare al milione di iscritti.

E voi avete già iniziato a seguire il profilo di Amadeus? Fatecelo sapere e nel mentre restate connessi con noi per tante altre news sul Festival di Sanremo 2023.