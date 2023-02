Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

L’abito di Chiara Ferragni rivolto agli hater

Chiara Ferragni è la grande protagonista di questa serata del Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione l’influencer ha scelto abiti ben precisi. Uno dedicato alla libertà, successivamente un altro vestito rivolto al fisico delle donne. Per il terzo cambio, invece, la co-conduttrice, ha pensato bene di portare un abito contro l’odio.

È stato pensato con un motivo specifico: portare le critiche rivolte a Chiara Ferragni sul suo aspetto, corpo e sulla sua libertà di essere madre e donna: “Le frasi di disprezzo ricamate in perle nere sono le vere offese che ogni giorno gli haters rivolgono alle sue foto postate su Instagram”.

Maria Grazia Chiuri, anche in questo caso, ha avuto l’idea di poter ricamare le parole nere su un peplo bianco, come la pagina di un libro. Un modo come un altro per mostrare al pubblico gli utenti con cui spesso si trova ad avere a che fare. Si tratta di alcune frasi sessiste rivolte a Chiara Ferragni. Lei vuole spronare le donne a fregarsene e non abbattersi “da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente”.

Abito, però, che era già stato spoilerato. Si rincorrevano voci, infatti, che avrebbe per l’appunto indossato un vestito con i nomi o messaggi rivolti agli haters.

Che ve ne pare dei look scelti da Chiara Ferragni? Diteci la vostra nei commenti. L’influencer ha diviso il pubblico con i suoi vestiti.