Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo

Questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha letto un bellissimo ed emozionante monologo, che ha commosso il web. L’imprenditrice digitale infatti ha scritto una struggente lettera dedicata alla bambina che è stata, e il suo discorso ha attirato l’attenzione del web. Questo l’inizio del monologo dell’influencer:

“Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera. Ogni volta che penso a te mi viene da piangere e non so il perché. […] Tanti mi chiedono un selfie insieme. Non piaccio a tutti ma penso di piacere a me stessa. Vuoi sapere un po’ del tuo futuro? Ho sempre cercato di renderti fiera. Ma c’è una cosa che mi fa stare male, in qualunque fase della mia vita c’era un pensiero fisso nella mia testa, di non sentirmi abbastanza. Quando ci penso vorrei solo abbracciarti forte”.

Proseguendo il suo monologo a Sanremo 2023, Chiara Ferragni fa anche una critica alla società di oggi, che colpevolizza le madri che si dedicano al loro lavoro. L’influencer ha così aggiunto:

“Quante volte la nostra società fanno sentire in colpa le donne perché lavorando stanno lontano dai figli? Praticamente sempre. E quante volte lo stesso trattamento è riservato agli uomini? Mai. […] Se farai sempre del meglio per i tuoi figli togliti ogni dubbio, probabilmente sei una madre brava, non perfetta ma brava abbastanza. Celebra sempre i tuoi successi, grandi e piccoli e non sminuirti mai di fronte a nessuno”.

Quante volte la nostra società fanno sentire in colpa le donne perchè lavorando stanno lontano dai figli? Praticamente sempre.

E quante volte lo stesso trattamento è riservato agli uomini?

Mai”

Non manca infine una stoccata a coloro che giudicano le donne per l’utilizzo che fanno del proprio corpo (più volte la stessa Ferragni è stata vittima di hater):

“Se lo nascondi sei una suora, se lo mostri sei una tr**a”.