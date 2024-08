Da mesi si parla di un possibile arrivo di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Tuttavia stando alle ultime voci di corridoio, pare che l’imprenditrice digitale non avrebbe intenzione di accettare l’invito di Milly Carlucci.

Chiara Ferragni declina l’invito di Milly Carlucci

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare della vita privata e professionale di Chiara Ferragni. Sappiamo bene che dopo il caso del pandoro gate, l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare una dolorosa separazione da Fedez, sulla quale si è detto fin troppo. Allo stesso tempo l’influencer ha dovuto fare i conti con la chiusura del suo negozio di Milano e ha dovuto fronteggiare anche un consistente calo nei profitti delle sue aziende.

Di recente però pare che la Ferragni stia cercando di voltare pagina e poco a poco sta ritrovando il sorriso. Attualmente Chiara si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare a lavoro e a oggi si trova a Budapest insieme agli amici di sempre. In queste ore però un nuovo gossip ha riportato l’imprenditrice al centro dell’attenzione mediatica.

Chi segue il mondo dello spettacolo sa bene che da ormai svariati mesi si parla di un presunto arrivo di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Stando alle insistenti voci di corridoio, pare che Milly Carlucci stia corteggiando l’influencer e solo nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivato un aggiornamento in merito. Stando a quando si legge su Dagospia infatti, sembrerebbe che Chiara abbia rifiutato l’invito della conduttrice di Rai 1. Pare che alcune amiche della Ferragni abbiano fatto sapere che l’imprenditrice non sarebbe intenzionata ad accettare la proposta della Carlucci di partecipare a Ballando. Al momento dunque non sembrerebbero esserci chance di vedere Chiara in pista.

In queste settimane intanto l’influencer ha lavorato a nuovi progetti, che verranno svelati nel corso delle prossime settimane.