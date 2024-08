In queste ore sono ufficialmente iniziati i Giochi Paralimpici di Parigi. Non tutti sanno però che l’unica ad aver vinto una medaglia olimpica e anche il Festival di Sanremo è Annalisa Minetti.

Annalisa Minetti da record

Sono ormai anni che Annalisa Minetti è nel cuore del grande pubblico. La cantante, modella e atleta nel corso del tempo è infatti diventata una dei nomi più amati e noti del mondo dello spettacolo italiano e solo nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo a scoprire perché. Come in molti sapranno, proprio nella giornata di mercoledì 28 agosto sono iniziati i Giochi Paralimpici di Parigi. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che la Minetti detiene un record unico nel suo genere.

Annalisa infatti è la sola persona ad aver vinto allo stesso tempo una medaglia olimpica e il Festival di Sanremo. Nel lontano 1998 la cantante ha trionfato all’Ariston con il brano “Senza te o con te” sia nella categoria giovani che nella categoria dei Campioni, diventando la prima artista a ottenere questo doppio risultato nello stesso anno. Ma non solo.

Allo stesso tempo Annalisa Minetti si è dedicata anche allo sport. Nel 2010 inizia a praticare atletica leggera a livello agonistico, conquistando diversi record su varie lunghezze. Vince così la medaglia d’oro ai campionati del mondo paralimpici sugli 800 metri e la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra nel 1500 metri. Gareggia in seguito ai campionati del mondo di paraciclismo e nel 2017 vince anche la medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Insomma un vero e proprio trionfo per la Minetti, che a oggi è l’unica che può vantare la vittoria ai Giochi e al Festival di Sanremo. In questi giorni intanto gli occhi del mondo sono puntati su Parigi e agli atleti azzurri inviamo un enorme in bocca al lupo.